- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 669
利益トレード:
1 262 (75.61%)
損失トレード:
407 (24.39%)
ベストトレード:
159.51 USD
最悪のトレード:
-55.41 USD
総利益:
2 182.65 USD (189 440 pips)
総損失:
-1 291.59 USD (138 395 pips)
最大連続の勝ち:
41 (38.42 USD)
最大連続利益:
193.59 USD (10)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
70.90%
最大入金額:
19.54%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.78
長いトレード:
812 (48.65%)
短いトレード:
857 (51.35%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
0.53 USD
平均利益:
1.73 USD
平均損失:
-3.17 USD
最大連続の負け:
6 (-186.42 USD)
最大連続損失:
-186.42 USD (6)
月間成長:
1.22%
年間予想:
16.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.65 USD
最大の:
186.42 USD (15.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.20% (186.42 USD)
エクイティによる:
57.06% (656.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|721
|NZDCAD
|693
|AUDNZD
|255
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|405
|NZDCAD
|377
|AUDNZD
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|25K
|NZDCAD
|29K
|AUDNZD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +159.51 USD
最悪のトレード: -55 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +38.42 USD
最大連続損失: -186.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
Run since 2022 Special on pullback.
Hold position 1 day or more.
For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.
recommendation 1000$ every 0.01 lot.
Use your own risk.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
187%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
168
100%
1 669
75%
71%
1.68
0.53
USD
USD
57%
1:500