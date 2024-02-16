SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pullenback Stability Growth
Purnomo Hadi Saputro

Pullenback Stability Growth

Purnomo Hadi Saputro
0 avis
Fiabilité
156 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 174%
Exness-Real18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 568
Bénéfice trades:
1 177 (75.06%)
Perte trades:
391 (24.94%)
Meilleure transaction:
159.51 USD
Pire transaction:
-55.41 USD
Bénéfice brut:
2 093.69 USD (177 597 pips)
Perte brute:
-1 263.76 USD (134 695 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (38.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
193.59 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
70.90%
Charge de dépôt maximale:
19.54%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.45
Longs trades:
757 (48.28%)
Courts trades:
811 (51.72%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
0.53 USD
Bénéfice moyen:
1.78 USD
Perte moyenne:
-3.23 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-186.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-186.42 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.29%
Prévision annuelle:
15.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.65 USD
Maximal:
186.42 USD (15.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.20% (186.42 USD)
Par fonds propres:
57.06% (656.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 667
NZDCAD 646
AUDNZD 255
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 372
NZDCAD 349
AUDNZD 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 20K
NZDCAD 26K
AUDNZD -2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +159.51 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +38.42 USD
Perte consécutive maximale: -186.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Run since 2022 Special on pullback.

Hold position 1 day or more.

For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.

recommendation 1000$ every 0.01 lot.

Use your own risk. 

Aucun avis
2025.09.11 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.22 03:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.16 04:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
