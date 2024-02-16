Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real18 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 2 Exness-Real6 0.00 × 1 Exness-Real17 0.33 × 3 TMGM.TradeMax-Live2 7.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou