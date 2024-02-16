SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Pullenback Stability Growth
Purnomo Hadi Saputro

Pullenback Stability Growth

Purnomo Hadi Saputro
0 comentários
Confiabilidade
168 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 187%
Exness-Real18
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 669
Negociações com lucro:
1 262 (75.61%)
Negociações com perda:
407 (24.39%)
Melhor negociação:
159.51 USD
Pior negociação:
-55.41 USD
Lucro bruto:
2 182.65 USD (189 440 pips)
Perda bruta:
-1 291.59 USD (138 395 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (38.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
193.59 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
70.90%
Depósito máximo carregado:
19.54%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.78
Negociações longas:
812 (48.65%)
Negociações curtas:
857 (51.35%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
0.53 USD
Lucro médio:
1.73 USD
Perda média:
-3.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-186.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-186.42 USD (6)
Crescimento mensal:
1.28%
Previsão anual:
16.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.65 USD
Máximo:
186.42 USD (15.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.20% (186.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.06% (656.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 721
NZDCAD 693
AUDNZD 255
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 405
NZDCAD 377
AUDNZD 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 25K
NZDCAD 29K
AUDNZD -2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +159.51 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +38.42 USD
Máxima perda consecutiva: -186.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Run since 2022 Special on pullback.

Hold position 1 day or more.

For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.

recommendation 1000$ every 0.01 lot.

Use your own risk. 

Sem comentários
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.29 18:34
No swaps are charged on the signal account
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.27 17:19
No swaps are charged on the signal account
2024.06.04 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.03 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
