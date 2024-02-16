- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 669
盈利交易:
1 262 (75.61%)
亏损交易:
407 (24.39%)
最好交易:
159.51 USD
最差交易:
-55.41 USD
毛利:
2 182.65 USD (189 440 pips)
毛利亏损:
-1 291.59 USD (138 395 pips)
最大连续赢利:
41 (38.42 USD)
最大连续盈利:
193.59 USD (10)
夏普比率:
0.09
交易活动:
70.90%
最大入金加载:
19.54%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.78
长期交易:
812 (48.65%)
短期交易:
857 (51.35%)
利润因子:
1.69
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
1.73 USD
平均损失:
-3.17 USD
最大连续失误:
6 (-186.42 USD)
最大连续亏损:
-186.42 USD (6)
每月增长:
1.33%
年度预测:
16.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.65 USD
最大值:
186.42 USD (15.37%)
相对跌幅:
结余:
16.20% (186.42 USD)
净值:
57.06% (656.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|721
|NZDCAD
|693
|AUDNZD
|255
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|405
|NZDCAD
|377
|AUDNZD
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|25K
|NZDCAD
|29K
|AUDNZD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +159.51 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +38.42 USD
最大连续亏损: -186.42 USD
Run since 2022 Special on pullback.
Hold position 1 day or more.
For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.
recommendation 1000$ every 0.01 lot.
Use your own risk.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
187%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
168
100%
1 669
75%
71%
1.68
0.53
USD
USD
57%
1:500