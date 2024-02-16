信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Pullenback Stability Growth
Purnomo Hadi Saputro

Pullenback Stability Growth

Purnomo Hadi Saputro
0条评论
可靠性
168
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 187%
Exness-Real18
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 669
盈利交易:
1 262 (75.61%)
亏损交易:
407 (24.39%)
最好交易:
159.51 USD
最差交易:
-55.41 USD
毛利:
2 182.65 USD (189 440 pips)
毛利亏损:
-1 291.59 USD (138 395 pips)
最大连续赢利:
41 (38.42 USD)
最大连续盈利:
193.59 USD (10)
夏普比率:
0.09
交易活动:
70.90%
最大入金加载:
19.54%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.78
长期交易:
812 (48.65%)
短期交易:
857 (51.35%)
利润因子:
1.69
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
1.73 USD
平均损失:
-3.17 USD
最大连续失误:
6 (-186.42 USD)
最大连续亏损:
-186.42 USD (6)
每月增长:
1.33%
年度预测:
16.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.65 USD
最大值:
186.42 USD (15.37%)
相对跌幅:
结余:
16.20% (186.42 USD)
净值:
57.06% (656.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 721
NZDCAD 693
AUDNZD 255
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 405
NZDCAD 377
AUDNZD 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 25K
NZDCAD 29K
AUDNZD -2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +159.51 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +38.42 USD
最大连续亏损: -186.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Run since 2022 Special on pullback.

Hold position 1 day or more.

For this signal Use minimum 500$ every 0.01 for 3-5% per month.

recommendation 1000$ every 0.01 lot.

Use your own risk. 

没有评论
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 12:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.31 04:14
No swaps are charged
2024.07.29 18:34
No swaps are charged on the signal account
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.28 16:08
No swaps are charged
2024.06.27 17:19
No swaps are charged on the signal account
2024.06.04 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.03 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
2024.05.03 15:09
No swaps are charged
