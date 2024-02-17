SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA ROBOTIZZE
Guilherme Roberto Albrecht

EA ROBOTIZZE

Guilherme Roberto Albrecht
0 inceleme
Güvenilirlik
231 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 384%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 860
Kârla kapanan işlemler:
4 538 (77.44%)
Zararla kapanan işlemler:
1 322 (22.56%)
En iyi işlem:
113.43 USD
En kötü işlem:
-122.11 USD
Brüt kâr:
7 585.50 USD (1 300 726 pips)
Brüt zarar:
-4 791.72 USD (805 738 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (71.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.61 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.29%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
7.37
Alış işlemleri:
4 325 (73.81%)
Satış işlemleri:
1 535 (26.19%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
1.67 USD
Ortalama zarar:
-3.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-100.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-260.04 USD (3)
Aylık büyüme:
1.47%
Yıllık tahmin:
20.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.66 USD
Maksimum:
379.05 USD (15.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.32% (379.05 USD)
Varlığa göre:
80.23% (2 263.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPYmicro 2601
CADCHFmicro 785
EURJPYmicro 671
AUDNZDmicro 438
EURCHFmicro 388
NZDUSDmicro 270
USDCHFmicro 221
USDCADmicro 209
AUDCADmicro 161
AUDCHFmicro 78
NZDCHFmicro 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPYmicro 1.2K
CADCHFmicro 124
EURJPYmicro 680
AUDNZDmicro -40
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 279
USDCHFmicro 215
USDCADmicro 230
AUDCADmicro 100
AUDCHFmicro 16
NZDCHFmicro 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPYmicro 266K
CADCHFmicro 72K
EURJPYmicro 53K
AUDNZDmicro -12K
EURCHFmicro 25K
NZDUSDmicro 29K
USDCHFmicro 23K
USDCADmicro 22K
AUDCADmicro 17K
AUDCHFmicro 8.5K
NZDCHFmicro 2.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +113.43 USD
En kötü işlem: -122 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +71.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.92 USD

