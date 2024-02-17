- 자본
- 축소
트레이드:
5 925
이익 거래:
4 590 (77.46%)
손실 거래:
1 335 (22.53%)
최고의 거래:
113.43 USD
최악의 거래:
-122.11 USD
총 수익:
8 010.16 USD (1 330 312 pips)
총 손실:
-4 973.02 USD (824 895 pips)
연속 최대 이익:
37 (71.40 USD)
연속 최대 이익:
232.26 USD (8)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
13.29%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
8.01
롱(주식매수):
4 374 (73.82%)
숏(주식차입매도):
1 551 (26.18%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
0.51 USD
평균 이익:
1.75 USD
평균 손실:
-3.73 USD
연속 최대 손실:
29 (-100.92 USD)
연속 최대 손실:
-260.04 USD (3)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.66 USD
최대한의:
379.05 USD (15.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.32% (379.05 USD)
자본금별:
80.23% (2 263.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPYmicro
|2601
|CADCHFmicro
|785
|EURJPYmicro
|671
|AUDNZDmicro
|438
|EURCHFmicro
|388
|NZDUSDmicro
|286
|USDCHFmicro
|243
|USDCADmicro
|236
|AUDCADmicro
|161
|AUDCHFmicro
|78
|NZDCHFmicro
|38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPYmicro
|1.2K
|CADCHFmicro
|124
|EURJPYmicro
|680
|AUDNZDmicro
|-40
|EURCHFmicro
|-35
|NZDUSDmicro
|320
|USDCHFmicro
|297
|USDCADmicro
|351
|AUDCADmicro
|100
|AUDCHFmicro
|16
|NZDCHFmicro
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPYmicro
|266K
|CADCHFmicro
|72K
|EURJPYmicro
|53K
|AUDNZDmicro
|-12K
|EURCHFmicro
|25K
|NZDUSDmicro
|31K
|USDCHFmicro
|26K
|USDCADmicro
|26K
|AUDCADmicro
|17K
|AUDCHFmicro
|8.5K
|NZDCHFmicro
|2.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +113.43 USD
최악의 거래: -122 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +71.40 USD
연속 최대 손실: -100.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
