Guilherme Roberto Albrecht

EA ROBOTIZZE

Guilherme Roberto Albrecht
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
241 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 384%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 925
Gewinntrades:
4 590 (77.46%)
Verlusttrades:
1 335 (22.53%)
Bester Trade:
113.43 USD
Schlechtester Trade:
-122.11 USD
Bruttoprofit:
8 010.16 USD (1 330 312 pips)
Bruttoverlust:
-4 973.02 USD (824 895 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (71.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
232.26 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.29%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
8.01
Long-Positionen:
4 374 (73.82%)
Short-Positionen:
1 551 (26.18%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-100.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-260.04 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.66 USD
Maximaler:
379.05 USD (15.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.32% (379.05 USD)
Kapital:
80.23% (2 263.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CHFJPYmicro 2601
CADCHFmicro 785
EURJPYmicro 671
AUDNZDmicro 438
EURCHFmicro 388
NZDUSDmicro 286
USDCHFmicro 243
USDCADmicro 236
AUDCADmicro 161
AUDCHFmicro 78
NZDCHFmicro 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPYmicro 1.2K
CADCHFmicro 124
EURJPYmicro 680
AUDNZDmicro -40
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 320
USDCHFmicro 297
USDCADmicro 351
AUDCADmicro 100
AUDCHFmicro 16
NZDCHFmicro 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPYmicro 266K
CADCHFmicro 72K
EURJPYmicro 53K
AUDNZDmicro -12K
EURCHFmicro 25K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 26K
AUDCADmicro 17K
AUDCHFmicro 8.5K
NZDCHFmicro 2.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +113.43 USD
Schlechtester Trade: -122 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +71.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -100.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 44" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.07 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 23:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 21:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
