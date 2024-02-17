SegnaliSezioni
Guilherme Roberto Albrecht

EA ROBOTIZZE

Guilherme Roberto Albrecht
0 recensioni
Affidabilità
231 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 384%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 860
Profit Trade:
4 538 (77.44%)
Loss Trade:
1 322 (22.56%)
Best Trade:
113.43 USD
Worst Trade:
-122.11 USD
Profitto lordo:
7 585.50 USD (1 300 726 pips)
Perdita lorda:
-4 791.72 USD (805 738 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (71.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.61 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
7.37
Long Trade:
4 325 (73.81%)
Short Trade:
1 535 (26.19%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-3.62 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-100.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-260.04 USD (3)
Crescita mensile:
1.47%
Previsione annuale:
20.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.66 USD
Massimale:
379.05 USD (15.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.32% (379.05 USD)
Per equità:
80.23% (2 263.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPYmicro 2601
CADCHFmicro 785
EURJPYmicro 671
AUDNZDmicro 438
EURCHFmicro 388
NZDUSDmicro 270
USDCHFmicro 221
USDCADmicro 209
AUDCADmicro 161
AUDCHFmicro 78
NZDCHFmicro 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPYmicro 1.2K
CADCHFmicro 124
EURJPYmicro 680
AUDNZDmicro -40
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 279
USDCHFmicro 215
USDCADmicro 230
AUDCADmicro 100
AUDCHFmicro 16
NZDCHFmicro 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPYmicro 266K
CADCHFmicro 72K
EURJPYmicro 53K
AUDNZDmicro -12K
EURCHFmicro 25K
NZDUSDmicro 29K
USDCHFmicro 23K
USDCADmicro 22K
AUDCADmicro 17K
AUDCHFmicro 8.5K
NZDCHFmicro 2.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +113.43 USD
Worst Trade: -122 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +71.40 USD
Massima perdita consecutiva: -100.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 21:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 04:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.16 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 22:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.15 18:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 00:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
