Guilherme Roberto Albrecht

EA ROBOTIZZE

Guilherme Roberto Albrecht
0 avis
Fiabilité
231 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 384%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 860
Bénéfice trades:
4 538 (77.44%)
Perte trades:
1 322 (22.56%)
Meilleure transaction:
113.43 USD
Pire transaction:
-122.11 USD
Bénéfice brut:
7 585.50 USD (1 300 726 pips)
Perte brute:
-4 791.72 USD (805 738 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (71.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
154.61 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.29%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
7.37
Longs trades:
4 325 (73.81%)
Courts trades:
1 535 (26.19%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
1.67 USD
Perte moyenne:
-3.62 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-100.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-260.04 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.47%
Prévision annuelle:
20.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.66 USD
Maximal:
379.05 USD (15.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.32% (379.05 USD)
Par fonds propres:
80.23% (2 263.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPYmicro 2601
CADCHFmicro 785
EURJPYmicro 671
AUDNZDmicro 438
EURCHFmicro 388
NZDUSDmicro 270
USDCHFmicro 221
USDCADmicro 209
AUDCADmicro 161
AUDCHFmicro 78
NZDCHFmicro 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPYmicro 1.2K
CADCHFmicro 124
EURJPYmicro 680
AUDNZDmicro -40
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 279
USDCHFmicro 215
USDCADmicro 230
AUDCADmicro 100
AUDCHFmicro 16
NZDCHFmicro 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPYmicro 266K
CADCHFmicro 72K
EURJPYmicro 53K
AUDNZDmicro -12K
EURCHFmicro 25K
NZDUSDmicro 29K
USDCHFmicro 23K
USDCADmicro 22K
AUDCADmicro 17K
AUDCHFmicro 8.5K
NZDCHFmicro 2.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +113.43 USD
Pire transaction: -122 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +71.40 USD
Perte consécutive maximale: -100.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 44" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 21:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 04:12
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.16 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 22:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.15 18:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 00:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
