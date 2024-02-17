- Прирост
Всего трейдов:
5 925
Прибыльных трейдов:
4 590 (77.46%)
Убыточных трейдов:
1 335 (22.53%)
Лучший трейд:
113.43 USD
Худший трейд:
-122.11 USD
Общая прибыль:
8 010.16 USD (1 330 312 pips)
Общий убыток:
-4 973.02 USD (824 895 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (71.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
232.26 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.29%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
8.01
Длинных трейдов:
4 374 (73.82%)
Коротких трейдов:
1 551 (26.18%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.75 USD
Средний убыток:
-3.73 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-100.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-260.04 USD (3)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.66 USD
Максимальная:
379.05 USD (15.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.32% (379.05 USD)
По эквити:
80.23% (2 263.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPYmicro
|2601
|CADCHFmicro
|785
|EURJPYmicro
|671
|AUDNZDmicro
|438
|EURCHFmicro
|388
|NZDUSDmicro
|286
|USDCHFmicro
|243
|USDCADmicro
|236
|AUDCADmicro
|161
|AUDCHFmicro
|78
|NZDCHFmicro
|38
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPYmicro
|1.2K
|CADCHFmicro
|124
|EURJPYmicro
|680
|AUDNZDmicro
|-40
|EURCHFmicro
|-35
|NZDUSDmicro
|320
|USDCHFmicro
|297
|USDCADmicro
|351
|AUDCADmicro
|100
|AUDCHFmicro
|16
|NZDCHFmicro
|4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPYmicro
|266K
|CADCHFmicro
|72K
|EURJPYmicro
|53K
|AUDNZDmicro
|-12K
|EURCHFmicro
|25K
|NZDUSDmicro
|31K
|USDCHFmicro
|26K
|USDCADmicro
|26K
|AUDCADmicro
|17K
|AUDCHFmicro
|8.5K
|NZDCHFmicro
|2.4K
Лучший трейд: +113.43 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +71.40 USD
Макс. убыток в серии: -100.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
30 USD в месяц
384%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
241
100%
5 925
77%
100%
1.61
0.51
USD
USD
80%
1:500