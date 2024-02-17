СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA ROBOTIZZE
Guilherme Roberto Albrecht

EA ROBOTIZZE

Guilherme Roberto Albrecht
0 отзывов
Надежность
241 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 384%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 925
Прибыльных трейдов:
4 590 (77.46%)
Убыточных трейдов:
1 335 (22.53%)
Лучший трейд:
113.43 USD
Худший трейд:
-122.11 USD
Общая прибыль:
8 010.16 USD (1 330 312 pips)
Общий убыток:
-4 973.02 USD (824 895 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (71.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
232.26 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.29%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
8.01
Длинных трейдов:
4 374 (73.82%)
Коротких трейдов:
1 551 (26.18%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.75 USD
Средний убыток:
-3.73 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-100.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-260.04 USD (3)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.66 USD
Максимальная:
379.05 USD (15.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.32% (379.05 USD)
По эквити:
80.23% (2 263.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPYmicro 2601
CADCHFmicro 785
EURJPYmicro 671
AUDNZDmicro 438
EURCHFmicro 388
NZDUSDmicro 286
USDCHFmicro 243
USDCADmicro 236
AUDCADmicro 161
AUDCHFmicro 78
NZDCHFmicro 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPYmicro 1.2K
CADCHFmicro 124
EURJPYmicro 680
AUDNZDmicro -40
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 320
USDCHFmicro 297
USDCADmicro 351
AUDCADmicro 100
AUDCHFmicro 16
NZDCHFmicro 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPYmicro 266K
CADCHFmicro 72K
EURJPYmicro 53K
AUDNZDmicro -12K
EURCHFmicro 25K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 26K
AUDCADmicro 17K
AUDCHFmicro 8.5K
NZDCHFmicro 2.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +113.43 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +71.40 USD
Макс. убыток в серии: -100.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.07 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 23:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 21:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
