Guilherme Roberto Albrecht

EA ROBOTIZZE

Guilherme Roberto Albrecht
0条评论
可靠性
241
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 384%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 925
盈利交易:
4 590 (77.46%)
亏损交易:
1 335 (22.53%)
最好交易:
113.43 USD
最差交易:
-122.11 USD
毛利:
8 010.16 USD (1 330 312 pips)
毛利亏损:
-4 973.02 USD (824 895 pips)
最大连续赢利:
37 (71.40 USD)
最大连续盈利:
232.26 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.29%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
7 天
采收率:
8.01
长期交易:
4 374 (73.82%)
短期交易:
1 551 (26.18%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
1.75 USD
平均损失:
-3.73 USD
最大连续失误:
29 (-100.92 USD)
最大连续亏损:
-260.04 USD (3)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.66 USD
最大值:
379.05 USD (15.26%)
相对跌幅:
结余:
13.32% (379.05 USD)
净值:
80.23% (2 263.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPYmicro 2601
CADCHFmicro 785
EURJPYmicro 671
AUDNZDmicro 438
EURCHFmicro 388
NZDUSDmicro 286
USDCHFmicro 243
USDCADmicro 236
AUDCADmicro 161
AUDCHFmicro 78
NZDCHFmicro 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPYmicro 1.2K
CADCHFmicro 124
EURJPYmicro 680
AUDNZDmicro -40
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 320
USDCHFmicro 297
USDCADmicro 351
AUDCADmicro 100
AUDCHFmicro 16
NZDCHFmicro 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPYmicro 266K
CADCHFmicro 72K
EURJPYmicro 53K
AUDNZDmicro -12K
EURCHFmicro 25K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 26K
AUDCADmicro 17K
AUDCHFmicro 8.5K
NZDCHFmicro 2.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +113.43 USD
最差交易: -122 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +71.40 USD
最大连续亏损: -100.92 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.07 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 23:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 21:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
