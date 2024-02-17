- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 925
盈利交易:
4 590 (77.46%)
亏损交易:
1 335 (22.53%)
最好交易:
113.43 USD
最差交易:
-122.11 USD
毛利:
8 010.16 USD (1 330 312 pips)
毛利亏损:
-4 973.02 USD (824 895 pips)
最大连续赢利:
37 (71.40 USD)
最大连续盈利:
232.26 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.29%
最近交易:
23 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
7 天
采收率:
8.01
长期交易:
4 374 (73.82%)
短期交易:
1 551 (26.18%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
1.75 USD
平均损失:
-3.73 USD
最大连续失误:
29 (-100.92 USD)
最大连续亏损:
-260.04 USD (3)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.66 USD
最大值:
379.05 USD (15.26%)
相对跌幅:
结余:
13.32% (379.05 USD)
净值:
80.23% (2 263.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPYmicro
|2601
|CADCHFmicro
|785
|EURJPYmicro
|671
|AUDNZDmicro
|438
|EURCHFmicro
|388
|NZDUSDmicro
|286
|USDCHFmicro
|243
|USDCADmicro
|236
|AUDCADmicro
|161
|AUDCHFmicro
|78
|NZDCHFmicro
|38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPYmicro
|1.2K
|CADCHFmicro
|124
|EURJPYmicro
|680
|AUDNZDmicro
|-40
|EURCHFmicro
|-35
|NZDUSDmicro
|320
|USDCHFmicro
|297
|USDCADmicro
|351
|AUDCADmicro
|100
|AUDCHFmicro
|16
|NZDCHFmicro
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPYmicro
|266K
|CADCHFmicro
|72K
|EURJPYmicro
|53K
|AUDNZDmicro
|-12K
|EURCHFmicro
|25K
|NZDUSDmicro
|31K
|USDCHFmicro
|26K
|USDCADmicro
|26K
|AUDCADmicro
|17K
|AUDCHFmicro
|8.5K
|NZDCHFmicro
|2.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +113.43 USD
最差交易: -122 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +71.40 USD
最大连续亏损: -100.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
384%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
241
100%
5 925
77%
100%
1.61
0.51
USD
USD
80%
1:500