Guilherme Roberto Albrecht

EA ROBOTIZZE

Guilherme Roberto Albrecht
0 comentários
Confiabilidade
241 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2021 384%
XMGlobal-Real 44
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 925
Negociações com lucro:
4 590 (77.46%)
Negociações com perda:
1 335 (22.53%)
Melhor negociação:
113.43 USD
Pior negociação:
-122.11 USD
Lucro bruto:
8 010.16 USD (1 330 312 pips)
Perda bruta:
-4 973.02 USD (824 895 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (71.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
232.26 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.29%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
8.01
Negociações longas:
4 374 (73.82%)
Negociações curtas:
1 551 (26.18%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.51 USD
Lucro médio:
1.75 USD
Perda média:
-3.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-100.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-260.04 USD (3)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.66 USD
Máximo:
379.05 USD (15.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.32% (379.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.23% (2 263.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPYmicro 2601
CADCHFmicro 785
EURJPYmicro 671
AUDNZDmicro 438
EURCHFmicro 388
NZDUSDmicro 286
USDCHFmicro 243
USDCADmicro 236
AUDCADmicro 161
AUDCHFmicro 78
NZDCHFmicro 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPYmicro 1.2K
CADCHFmicro 124
EURJPYmicro 680
AUDNZDmicro -40
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 320
USDCHFmicro 297
USDCADmicro 351
AUDCADmicro 100
AUDCHFmicro 16
NZDCHFmicro 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPYmicro 266K
CADCHFmicro 72K
EURJPYmicro 53K
AUDNZDmicro -12K
EURCHFmicro 25K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 26K
AUDCADmicro 17K
AUDCHFmicro 8.5K
NZDCHFmicro 2.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +113.43 USD
Pior negociação: -122 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +71.40 USD
Máxima perda consecutiva: -100.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.07 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 23:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 21:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
