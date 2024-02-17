- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5 925
Negociações com lucro:
4 590 (77.46%)
Negociações com perda:
1 335 (22.53%)
Melhor negociação:
113.43 USD
Pior negociação:
-122.11 USD
Lucro bruto:
8 010.16 USD (1 330 312 pips)
Perda bruta:
-4 973.02 USD (824 895 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (71.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
232.26 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.29%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
8.01
Negociações longas:
4 374 (73.82%)
Negociações curtas:
1 551 (26.18%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.51 USD
Lucro médio:
1.75 USD
Perda média:
-3.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-100.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-260.04 USD (3)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.66 USD
Máximo:
379.05 USD (15.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.32% (379.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.23% (2 263.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPYmicro
|2601
|CADCHFmicro
|785
|EURJPYmicro
|671
|AUDNZDmicro
|438
|EURCHFmicro
|388
|NZDUSDmicro
|286
|USDCHFmicro
|243
|USDCADmicro
|236
|AUDCADmicro
|161
|AUDCHFmicro
|78
|NZDCHFmicro
|38
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPYmicro
|1.2K
|CADCHFmicro
|124
|EURJPYmicro
|680
|AUDNZDmicro
|-40
|EURCHFmicro
|-35
|NZDUSDmicro
|320
|USDCHFmicro
|297
|USDCADmicro
|351
|AUDCADmicro
|100
|AUDCHFmicro
|16
|NZDCHFmicro
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPYmicro
|266K
|CADCHFmicro
|72K
|EURJPYmicro
|53K
|AUDNZDmicro
|-12K
|EURCHFmicro
|25K
|NZDUSDmicro
|31K
|USDCHFmicro
|26K
|USDCADmicro
|26K
|AUDCADmicro
|17K
|AUDCHFmicro
|8.5K
|NZDCHFmicro
|2.4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +113.43 USD
Pior negociação: -122 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +71.40 USD
Máxima perda consecutiva: -100.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
384%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
241
100%
5 925
77%
100%
1.61
0.51
USD
USD
80%
1:500