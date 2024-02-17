SeñalesSecciones
Guilherme Roberto Albrecht

EA ROBOTIZZE

Guilherme Roberto Albrecht
0 comentarios
Fiabilidad
241 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2021 384%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 925
Transacciones Rentables:
4 590 (77.46%)
Transacciones Irrentables:
1 335 (22.53%)
Mejor transacción:
113.43 USD
Peor transacción:
-122.11 USD
Beneficio Bruto:
8 010.16 USD (1 330 312 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 973.02 USD (824 895 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (71.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
232.26 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.29%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
8.01
Transacciones Largas:
4 374 (73.82%)
Transacciones Cortas:
1 551 (26.18%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
0.51 USD
Beneficio medio:
1.75 USD
Pérdidas medias:
-3.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-100.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-260.04 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.66 USD
Máxima:
379.05 USD (15.26%)
Reducción relativa:
De balance:
13.32% (379.05 USD)
De fondos:
80.23% (2 263.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPYmicro 2601
CADCHFmicro 785
EURJPYmicro 671
AUDNZDmicro 438
EURCHFmicro 388
NZDUSDmicro 286
USDCHFmicro 243
USDCADmicro 236
AUDCADmicro 161
AUDCHFmicro 78
NZDCHFmicro 38
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPYmicro 1.2K
CADCHFmicro 124
EURJPYmicro 680
AUDNZDmicro -40
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 320
USDCHFmicro 297
USDCADmicro 351
AUDCADmicro 100
AUDCHFmicro 16
NZDCHFmicro 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPYmicro 266K
CADCHFmicro 72K
EURJPYmicro 53K
AUDNZDmicro -12K
EURCHFmicro 25K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 26K
AUDCADmicro 17K
AUDCHFmicro 8.5K
NZDCHFmicro 2.4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +113.43 USD
Peor transacción: -122 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +71.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -100.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.07 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 23:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 21:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
