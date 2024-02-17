- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5 925
利益トレード:
4 590 (77.46%)
損失トレード:
1 335 (22.53%)
ベストトレード:
113.43 USD
最悪のトレード:
-122.11 USD
総利益:
8 010.16 USD (1 330 312 pips)
総損失:
-4 973.02 USD (824 895 pips)
最大連続の勝ち:
37 (71.40 USD)
最大連続利益:
232.26 USD (8)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.29%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
8.01
長いトレード:
4 374 (73.82%)
短いトレード:
1 551 (26.18%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
1.75 USD
平均損失:
-3.73 USD
最大連続の負け:
29 (-100.92 USD)
最大連続損失:
-260.04 USD (3)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.66 USD
最大の:
379.05 USD (15.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.32% (379.05 USD)
エクイティによる:
80.23% (2 263.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPYmicro
|2601
|CADCHFmicro
|785
|EURJPYmicro
|671
|AUDNZDmicro
|438
|EURCHFmicro
|388
|NZDUSDmicro
|286
|USDCHFmicro
|243
|USDCADmicro
|236
|AUDCADmicro
|161
|AUDCHFmicro
|78
|NZDCHFmicro
|38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPYmicro
|1.2K
|CADCHFmicro
|124
|EURJPYmicro
|680
|AUDNZDmicro
|-40
|EURCHFmicro
|-35
|NZDUSDmicro
|320
|USDCHFmicro
|297
|USDCADmicro
|351
|AUDCADmicro
|100
|AUDCHFmicro
|16
|NZDCHFmicro
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPYmicro
|266K
|CADCHFmicro
|72K
|EURJPYmicro
|53K
|AUDNZDmicro
|-12K
|EURCHFmicro
|25K
|NZDUSDmicro
|31K
|USDCHFmicro
|26K
|USDCADmicro
|26K
|AUDCADmicro
|17K
|AUDCHFmicro
|8.5K
|NZDCHFmicro
|2.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +113.43 USD
最悪のトレード: -122 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +71.40 USD
最大連続損失: -100.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
384%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
241
100%
5 925
77%
100%
1.61
0.51
USD
USD
80%
1:500