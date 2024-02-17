シグナルセクション
Guilherme Roberto Albrecht

EA ROBOTIZZE

Guilherme Roberto Albrecht
レビュー0件
信頼性
241週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 384%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 925
利益トレード:
4 590 (77.46%)
損失トレード:
1 335 (22.53%)
ベストトレード:
113.43 USD
最悪のトレード:
-122.11 USD
総利益:
8 010.16 USD (1 330 312 pips)
総損失:
-4 973.02 USD (824 895 pips)
最大連続の勝ち:
37 (71.40 USD)
最大連続利益:
232.26 USD (8)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.29%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
8.01
長いトレード:
4 374 (73.82%)
短いトレード:
1 551 (26.18%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
1.75 USD
平均損失:
-3.73 USD
最大連続の負け:
29 (-100.92 USD)
最大連続損失:
-260.04 USD (3)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.66 USD
最大の:
379.05 USD (15.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.32% (379.05 USD)
エクイティによる:
80.23% (2 263.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPYmicro 2601
CADCHFmicro 785
EURJPYmicro 671
AUDNZDmicro 438
EURCHFmicro 388
NZDUSDmicro 286
USDCHFmicro 243
USDCADmicro 236
AUDCADmicro 161
AUDCHFmicro 78
NZDCHFmicro 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPYmicro 1.2K
CADCHFmicro 124
EURJPYmicro 680
AUDNZDmicro -40
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 320
USDCHFmicro 297
USDCADmicro 351
AUDCADmicro 100
AUDCHFmicro 16
NZDCHFmicro 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPYmicro 266K
CADCHFmicro 72K
EURJPYmicro 53K
AUDNZDmicro -12K
EURCHFmicro 25K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 26K
AUDCADmicro 17K
AUDCHFmicro 8.5K
NZDCHFmicro 2.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +113.43 USD
最悪のトレード: -122 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +71.40 USD
最大連続損失: -100.92 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.07 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 23:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 21:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
