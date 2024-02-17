SignalsSections
Guilherme Roberto Albrecht

EA ROBOTIZZE

Guilherme Roberto Albrecht
0 reviews
Reliability
241 weeks
0 / 0 USD
growth since 2021 384%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
5 925
Profit Trades:
4 590 (77.46%)
Loss Trades:
1 335 (22.53%)
Best trade:
113.43 USD
Worst trade:
-122.11 USD
Gross Profit:
8 010.16 USD (1 330 312 pips)
Gross Loss:
-4 973.02 USD (824 895 pips)
Maximum consecutive wins:
37 (71.40 USD)
Maximal consecutive profit:
232.26 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
13.29%
Latest trade:
23 hours ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
7 days
Recovery Factor:
8.01
Long Trades:
4 374 (73.82%)
Short Trades:
1 551 (26.18%)
Profit Factor:
1.61
Expected Payoff:
0.51 USD
Average Profit:
1.75 USD
Average Loss:
-3.73 USD
Maximum consecutive losses:
29 (-100.92 USD)
Maximal consecutive loss:
-260.04 USD (3)
Monthly growth:
0.00%
Annual Forecast:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
8.66 USD
Maximal:
379.05 USD (15.26%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.32% (379.05 USD)
By Equity:
80.23% (2 263.84 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
CHFJPYmicro 2601
CADCHFmicro 785
EURJPYmicro 671
AUDNZDmicro 438
EURCHFmicro 388
NZDUSDmicro 286
USDCHFmicro 243
USDCADmicro 236
AUDCADmicro 161
AUDCHFmicro 78
NZDCHFmicro 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPYmicro 1.2K
CADCHFmicro 124
EURJPYmicro 680
AUDNZDmicro -40
EURCHFmicro -35
NZDUSDmicro 320
USDCHFmicro 297
USDCADmicro 351
AUDCADmicro 100
AUDCHFmicro 16
NZDCHFmicro 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPYmicro 266K
CADCHFmicro 72K
EURJPYmicro 53K
AUDNZDmicro -12K
EURCHFmicro 25K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
USDCADmicro 26K
AUDCADmicro 17K
AUDCHFmicro 8.5K
NZDCHFmicro 2.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +113.43 USD
Worst trade: -122 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +71.40 USD
Maximal consecutive loss: -100.92 USD

2026.01.07 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 23:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 03:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 21:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 10:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 07:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
