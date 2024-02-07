"Ticaret Dengesi Yapıcı" Strateji Genel Bakış





Dengeli ticaret yatırımları gerçekleştirmek için tasarlanmış stratejik bir yaklaşım. Bu strateji, grid veya martingale gibi yüksek riskli yöntemlerden kaçınırken, tutarlı performans için ticaret pozisyonlarını optimize etmeye odaklanmaktadır.





Aylık Getiriler: Ortalama aylık %2'lik bir getiri hedefleyerek, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye vurgu yapar.

Drawdown: Üç yıl boyunca en yüksek drawdown'u yaklaşık %30 seviyesinde tutarak, dengeli bir risk yaklaşımını destekler.

Minimum Yatırım: Stratejiye etkin bir şekilde katılmak için 1.500$ veya daha fazla başlangıç yatırımı öneririz.

Kaldıraç: Karları maksimize etmek için 1:100 ile 1:500 arasındaki oranlarla yüksek kaldıraçlı ECN hesaplarını tavsiye ederiz.

Çarpan: Çarpanın 2'yi aşmamasını lütfen sağlayın, bu, risk yönetimi ve istikrarlı büyüme taahhüdümüze uygun olarak düzenlenmiştir.