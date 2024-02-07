- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
424
Kârla kapanan işlemler:
390 (91.98%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (8.02%)
En iyi işlem:
40.68 USD
En kötü işlem:
-41.01 USD
Brüt kâr:
515.78 USD (62 254 pips)
Brüt zarar:
-350.90 USD (33 191 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (34.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.32 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
54.89%
Maks. mevduat yükü:
4.53%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
216 (50.94%)
Satış işlemleri:
208 (49.06%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-10.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-191.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.67 USD (8)
Aylık büyüme:
0.51%
Yıllık tahmin:
9.57%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.37 USD
Maksimum:
191.67 USD (11.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.15% (191.67 USD)
Varlığa göre:
40.48% (658.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|USDCHF
|39
|AUDUSD
|33
|USDCAD
|30
|EURGBP
|26
|GBPCAD
|26
|EURAUD
|25
|GBPAUD
|24
|NZDCAD
|19
|CHFJPY
|17
|AUDJPY
|16
|EURCAD
|14
|EURJPY
|13
|NZDUSD
|13
|CADCHF
|11
|EURCHF
|10
|EURNZD
|9
|GBPNZD
|9
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|7
|CADJPY
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|3
|GBPCHF
|2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|29
|USDCHF
|37
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|-94
|EURGBP
|19
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|19
|GBPAUD
|19
|NZDCAD
|7
|CHFJPY
|15
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|6
|EURJPY
|12
|NZDUSD
|6
|CADCHF
|6
|EURCHF
|8
|EURNZD
|10
|GBPNZD
|10
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|3
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|USDJPY
|3
|GBPCHF
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2K
|USDCHF
|2.2K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|800
|GBPCAD
|2.8K
|EURAUD
|3.5K
|GBPAUD
|3.2K
|NZDCAD
|967
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.3K
|EURCAD
|925
|EURJPY
|1.2K
|NZDUSD
|469
|CADCHF
|467
|EURCHF
|372
|EURNZD
|939
|GBPNZD
|1.1K
|NZDJPY
|641
|NZDCHF
|258
|CADJPY
|527
|GBPUSD
|376
|AUDCHF
|235
|AUDCAD
|290
|AUDNZD
|131
|USDJPY
|321
|GBPCHF
|155
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.68 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +34.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
Coinexx-Live
|0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
OneTrade-Real
|0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1773
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
ICMarkets-Live04
|0.34 × 702
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1495
ICMarkets-Live12
|0.43 × 589
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
"Ticaret Dengesi Yapıcı" Strateji Genel Bakış
Dengeli ticaret yatırımları gerçekleştirmek için tasarlanmış stratejik bir yaklaşım. Bu strateji, grid veya martingale gibi yüksek riskli yöntemlerden kaçınırken, tutarlı performans için ticaret pozisyonlarını optimize etmeye odaklanmaktadır.
Aylık Getiriler: Ortalama aylık %2'lik bir getiri hedefleyerek, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye vurgu yapar.
Drawdown: Üç yıl boyunca en yüksek drawdown'u yaklaşık %30 seviyesinde tutarak, dengeli bir risk yaklaşımını destekler.
Minimum Yatırım: Stratejiye etkin bir şekilde katılmak için 1.500$ veya daha fazla başlangıç yatırımı öneririz.
Kaldıraç: Karları maksimize etmek için 1:100 ile 1:500 arasındaki oranlarla yüksek kaldıraçlı ECN hesaplarını tavsiye ederiz.
Çarpan: Çarpanın 2'yi aşmamasını lütfen sağlayın, bu, risk yönetimi ve istikrarlı büyüme taahhüdümüze uygun olarak düzenlenmiştir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
89
99%
424
91%
55%
1.46
0.39
USD
USD
40%
1:500