Han Xiang

Trade Balance Builder

Han Xiang
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 11%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
424
Kârla kapanan işlemler:
390 (91.98%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (8.02%)
En iyi işlem:
40.68 USD
En kötü işlem:
-41.01 USD
Brüt kâr:
515.78 USD (62 254 pips)
Brüt zarar:
-350.90 USD (33 191 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (34.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.32 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
54.89%
Maks. mevduat yükü:
4.53%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
216 (50.94%)
Satış işlemleri:
208 (49.06%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-10.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-191.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.67 USD (8)
Aylık büyüme:
0.51%
Yıllık tahmin:
9.57%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.37 USD
Maksimum:
191.67 USD (11.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.15% (191.67 USD)
Varlığa göre:
40.48% (658.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 45
USDCHF 39
AUDUSD 33
USDCAD 30
EURGBP 26
GBPCAD 26
EURAUD 25
GBPAUD 24
NZDCAD 19
CHFJPY 17
AUDJPY 16
EURCAD 14
EURJPY 13
NZDUSD 13
CADCHF 11
EURCHF 10
EURNZD 9
GBPNZD 9
NZDJPY 8
NZDCHF 7
CADJPY 6
GBPUSD 6
AUDCHF 5
AUDCAD 5
AUDNZD 3
USDJPY 3
GBPCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 29
USDCHF 37
AUDUSD 14
USDCAD -94
EURGBP 19
GBPCAD 2
EURAUD 19
GBPAUD 19
NZDCAD 7
CHFJPY 15
AUDJPY 11
EURCAD 6
EURJPY 12
NZDUSD 6
CADCHF 6
EURCHF 8
EURNZD 10
GBPNZD 10
NZDJPY 5
NZDCHF 4
CADJPY 7
GBPUSD 3
AUDCHF 4
AUDCAD 2
AUDNZD 1
USDJPY 3
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2K
USDCHF 2.2K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 1.1K
EURGBP 800
GBPCAD 2.8K
EURAUD 3.5K
GBPAUD 3.2K
NZDCAD 967
CHFJPY 2.3K
AUDJPY 1.3K
EURCAD 925
EURJPY 1.2K
NZDUSD 469
CADCHF 467
EURCHF 372
EURNZD 939
GBPNZD 1.1K
NZDJPY 641
NZDCHF 258
CADJPY 527
GBPUSD 376
AUDCHF 235
AUDCAD 290
AUDNZD 131
USDJPY 321
GBPCHF 155
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.68 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +34.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 765
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1773
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.34 × 702
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1495
ICMarkets-Live12
0.43 × 589
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
145 daha fazla...
"Ticaret Dengesi Yapıcı" Strateji Genel Bakış

Dengeli ticaret yatırımları gerçekleştirmek için tasarlanmış stratejik bir yaklaşım. Bu strateji, grid veya martingale gibi yüksek riskli yöntemlerden kaçınırken, tutarlı performans için ticaret pozisyonlarını optimize etmeye odaklanmaktadır.

Aylık Getiriler: Ortalama aylık %2'lik bir getiri hedefleyerek, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeye vurgu yapar.
Drawdown: Üç yıl boyunca en yüksek drawdown'u yaklaşık %30 seviyesinde tutarak, dengeli bir risk yaklaşımını destekler.
Minimum Yatırım: Stratejiye etkin bir şekilde katılmak için 1.500$ veya daha fazla başlangıç yatırımı öneririz.
Kaldıraç: Karları maksimize etmek için 1:100 ile 1:500 arasındaki oranlarla yüksek kaldıraçlı ECN hesaplarını tavsiye ederiz.
Çarpan: Çarpanın 2'yi aşmamasını lütfen sağlayın, bu, risk yönetimi ve istikrarlı büyüme taahhüdümüze uygun olarak düzenlenmiştir.
İnceleme yok
