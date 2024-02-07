СигналыРазделы
Han Xiang

Trade Balance Builder

Han Xiang
0 отзывов
Надежность
100 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 13%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
459
Прибыльных трейдов:
422 (91.93%)
Убыточных трейдов:
37 (8.06%)
Лучший трейд:
40.68 USD
Худший трейд:
-41.01 USD
Общая прибыль:
550.34 USD (65 844 pips)
Общий убыток:
-359.91 USD (34 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (34.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.32 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
51.78%
Макс. загрузка депозита:
4.53%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.99
Длинных трейдов:
236 (51.42%)
Коротких трейдов:
223 (48.58%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
-9.73 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-191.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-191.67 USD (8)
Прирост в месяц:
0.36%
Годовой прогноз:
7.93%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.37 USD
Максимальная:
191.67 USD (11.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.15% (191.67 USD)
По эквити:
40.48% (658.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 47
USDCHF 47
AUDUSD 33
GBPCAD 30
USDCAD 30
EURGBP 29
GBPAUD 26
EURAUD 25
NZDCAD 19
CHFJPY 17
AUDJPY 17
EURCAD 14
NZDUSD 14
EURJPY 13
CADCHF 12
GBPNZD 12
EURCHF 11
EURNZD 10
CADJPY 9
NZDJPY 8
NZDCHF 7
AUDCAD 7
GBPUSD 6
AUDCHF 5
USDJPY 5
AUDNZD 3
GBPCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 30
USDCHF 45
AUDUSD 14
GBPCAD 5
USDCAD -94
EURGBP 20
GBPAUD 21
EURAUD 19
NZDCAD 7
CHFJPY 15
AUDJPY 11
EURCAD 6
NZDUSD 7
EURJPY 12
CADCHF 6
GBPNZD 12
EURCHF 9
EURNZD 10
CADJPY 8
NZDJPY 5
NZDCHF 4
AUDCAD 2
GBPUSD 3
AUDCHF 4
USDJPY 5
AUDNZD 1
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2K
USDCHF 2.5K
AUDUSD 1.5K
GBPCAD 3.3K
USDCAD 1.1K
EURGBP 906
GBPAUD 3.5K
EURAUD 3.5K
NZDCAD 967
CHFJPY 2.3K
AUDJPY 1.4K
EURCAD 925
NZDUSD 513
EURJPY 1.2K
CADCHF 500
GBPNZD 1.6K
EURCHF 424
EURNZD 1K
CADJPY 717
NZDJPY 641
NZDCHF 258
AUDCAD 451
GBPUSD 376
AUDCHF 235
USDJPY 540
AUDNZD 131
GBPCHF 196
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.68 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +34.38 USD
Макс. убыток в серии: -191.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 765
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1773
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.34 × 702
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1495
ICMarkets-Live12
0.43 × 589
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
еще 145...
"Стратегия Построения Торгового Баланса" Обзор

Стратегический подход, разработанный для достижения сбалансированных торговых инвестиций. Эта стратегия сосредоточена на оптимизации торговых позиций для обеспечения стабильной работы, избегая при этом высокорисковых методов, таких как торговля сеткой или мартингейл.

Месячная Доходность: Цель - средняя месячная доходность 2%, акцентируя внимание на стабильном и устойчивом росте.
Драудаун: Поддерживает максимальный драудаун на уровне около 30% в течение трех лет, поддерживая сбалансированный подход к риску.
Минимальные Инвестиции: Мы рекомендуем начальные инвестиции от 1 500 долларов или более для эффективного участия в стратегии.
Леверидж: Рекомендуем использовать ECN-счета с высоким левериджем с соотношениями между 1:100 и 1:500 для максимизации прибыли.
Мультипликатор: Пожалуйста, убедитесь, что мультипликатор не превышает 2, в соответствии с нашей приверженностью управлению рисками и стабильному росту.
Нет отзывов
2025.12.17 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 15:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 05:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trade Balance Builder
13%
0
0
USD
1.5K
USD
100
99%
459
91%
52%
1.52
0.41
USD
40%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.