- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
459
Прибыльных трейдов:
422 (91.93%)
Убыточных трейдов:
37 (8.06%)
Лучший трейд:
40.68 USD
Худший трейд:
-41.01 USD
Общая прибыль:
550.34 USD (65 844 pips)
Общий убыток:
-359.91 USD (34 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (34.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.32 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
51.78%
Макс. загрузка депозита:
4.53%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.99
Длинных трейдов:
236 (51.42%)
Коротких трейдов:
223 (48.58%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
-9.73 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-191.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-191.67 USD (8)
Прирост в месяц:
0.36%
Годовой прогноз:
7.93%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.37 USD
Максимальная:
191.67 USD (11.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.15% (191.67 USD)
По эквити:
40.48% (658.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|47
|USDCHF
|47
|AUDUSD
|33
|GBPCAD
|30
|USDCAD
|30
|EURGBP
|29
|GBPAUD
|26
|EURAUD
|25
|NZDCAD
|19
|CHFJPY
|17
|AUDJPY
|17
|EURCAD
|14
|NZDUSD
|14
|EURJPY
|13
|CADCHF
|12
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|11
|EURNZD
|10
|CADJPY
|9
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|7
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|3
|GBPCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|30
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|14
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|-94
|EURGBP
|20
|GBPAUD
|21
|EURAUD
|19
|NZDCAD
|7
|CHFJPY
|15
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|6
|NZDUSD
|7
|EURJPY
|12
|CADCHF
|6
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|9
|EURNZD
|10
|CADJPY
|8
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|3
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2K
|USDCHF
|2.5K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPCAD
|3.3K
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|906
|GBPAUD
|3.5K
|EURAUD
|3.5K
|NZDCAD
|967
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.4K
|EURCAD
|925
|NZDUSD
|513
|EURJPY
|1.2K
|CADCHF
|500
|GBPNZD
|1.6K
|EURCHF
|424
|EURNZD
|1K
|CADJPY
|717
|NZDJPY
|641
|NZDCHF
|258
|AUDCAD
|451
|GBPUSD
|376
|AUDCHF
|235
|USDJPY
|540
|AUDNZD
|131
|GBPCHF
|196
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.68 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +34.38 USD
Макс. убыток в серии: -191.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1773
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 702
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1495
|
ICMarkets-Live12
|0.43 × 589
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
"Стратегия Построения Торгового Баланса" Обзор
Стратегический подход, разработанный для достижения сбалансированных торговых инвестиций. Эта стратегия сосредоточена на оптимизации торговых позиций для обеспечения стабильной работы, избегая при этом высокорисковых методов, таких как торговля сеткой или мартингейл.
Месячная Доходность: Цель - средняя месячная доходность 2%, акцентируя внимание на стабильном и устойчивом росте.
Драудаун: Поддерживает максимальный драудаун на уровне около 30% в течение трех лет, поддерживая сбалансированный подход к риску.
Минимальные Инвестиции: Мы рекомендуем начальные инвестиции от 1 500 долларов или более для эффективного участия в стратегии.
Леверидж: Рекомендуем использовать ECN-счета с высоким левериджем с соотношениями между 1:100 и 1:500 для максимизации прибыли.
Мультипликатор: Пожалуйста, убедитесь, что мультипликатор не превышает 2, в соответствии с нашей приверженностью управлению рисками и стабильному росту.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
100
99%
459
91%
52%
1.52
0.41
USD
USD
40%
1:500