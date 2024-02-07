"Стратегия Построения Торгового Баланса" Обзор





Стратегический подход, разработанный для достижения сбалансированных торговых инвестиций. Эта стратегия сосредоточена на оптимизации торговых позиций для обеспечения стабильной работы, избегая при этом высокорисковых методов, таких как торговля сеткой или мартингейл.





Месячная Доходность: Цель - средняя месячная доходность 2%, акцентируя внимание на стабильном и устойчивом росте.

Драудаун: Поддерживает максимальный драудаун на уровне около 30% в течение трех лет, поддерживая сбалансированный подход к риску.

Минимальные Инвестиции: Мы рекомендуем начальные инвестиции от 1 500 долларов или более для эффективного участия в стратегии.

Леверидж: Рекомендуем использовать ECN-счета с высоким левериджем с соотношениями между 1:100 и 1:500 для максимизации прибыли.

Мультипликатор: Пожалуйста, убедитесь, что мультипликатор не превышает 2, в соответствии с нашей приверженностью управлению рисками и стабильному росту.