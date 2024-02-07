SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trade Balance Builder
Han Xiang

Trade Balance Builder

Han Xiang
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 11%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
424
Bénéfice trades:
390 (91.98%)
Perte trades:
34 (8.02%)
Meilleure transaction:
40.68 USD
Pire transaction:
-41.01 USD
Bénéfice brut:
515.78 USD (62 254 pips)
Perte brute:
-350.90 USD (33 191 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (34.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.32 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
54.89%
Charge de dépôt maximale:
4.53%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.86
Longs trades:
216 (50.94%)
Courts trades:
208 (49.06%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
1.32 USD
Perte moyenne:
-10.32 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-191.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-191.67 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.79%
Prévision annuelle:
9.57%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.37 USD
Maximal:
191.67 USD (11.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.15% (191.67 USD)
Par fonds propres:
40.48% (658.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 45
USDCHF 39
AUDUSD 33
USDCAD 30
EURGBP 26
GBPCAD 26
EURAUD 25
GBPAUD 24
NZDCAD 19
CHFJPY 17
AUDJPY 16
EURCAD 14
EURJPY 13
NZDUSD 13
CADCHF 11
EURCHF 10
EURNZD 9
GBPNZD 9
NZDJPY 8
NZDCHF 7
CADJPY 6
GBPUSD 6
AUDCHF 5
AUDCAD 5
AUDNZD 3
USDJPY 3
GBPCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 29
USDCHF 37
AUDUSD 14
USDCAD -94
EURGBP 19
GBPCAD 2
EURAUD 19
GBPAUD 19
NZDCAD 7
CHFJPY 15
AUDJPY 11
EURCAD 6
EURJPY 12
NZDUSD 6
CADCHF 6
EURCHF 8
EURNZD 10
GBPNZD 10
NZDJPY 5
NZDCHF 4
CADJPY 7
GBPUSD 3
AUDCHF 4
AUDCAD 2
AUDNZD 1
USDJPY 3
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2K
USDCHF 2.2K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 1.1K
EURGBP 800
GBPCAD 2.8K
EURAUD 3.5K
GBPAUD 3.2K
NZDCAD 967
CHFJPY 2.3K
AUDJPY 1.3K
EURCAD 925
EURJPY 1.2K
NZDUSD 469
CADCHF 467
EURCHF 372
EURNZD 939
GBPNZD 1.1K
NZDJPY 641
NZDCHF 258
CADJPY 527
GBPUSD 376
AUDCHF 235
AUDCAD 290
AUDNZD 131
USDJPY 321
GBPCHF 155
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.68 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +34.38 USD
Perte consécutive maximale: -191.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 765
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1773
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.34 × 702
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1495
ICMarkets-Live12
0.43 × 589
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
145 plus...
"Constructeur de Balance Commerciale" Vue d'Ensemble de la Stratégie

Une approche stratégique conçue pour réaliser des investissements commerciaux équilibrés. Cette stratégie se concentre sur l'optimisation des positions commerciales pour une performance constante, tout en évitant des méthodes à haut risque telles que le trading en grille ou martingale.

Rendements Mensuels : Vise un rendement mensuel moyen de 2%, en mettant l'accent sur une croissance stable et durable.
Drawdown : Maintient le drawdown le plus élevé à environ 30% sur trois ans, soutenant une approche équilibrée du risque.
Investissement Minimum : Nous recommandons un investissement de départ de 1 500 $ ou plus, pour participer efficacement à la stratégie.
Effet de Levier : Nous conseillons des comptes ECN à fort effet de levier, avec des ratios recommandés entre 1:100 et 1:500, pour maximiser les profits.
Multiplicateur : Veuillez vous assurer que le multiplicateur ne dépasse pas 2, en accord avec notre engagement envers la gestion des risques et la croissance stable.
Aucun avis
2025.08.04 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 15:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 05:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 01:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 13:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
