"Constructeur de Balance Commerciale" Vue d'Ensemble de la Stratégie





Une approche stratégique conçue pour réaliser des investissements commerciaux équilibrés. Cette stratégie se concentre sur l'optimisation des positions commerciales pour une performance constante, tout en évitant des méthodes à haut risque telles que le trading en grille ou martingale.





Rendements Mensuels : Vise un rendement mensuel moyen de 2%, en mettant l'accent sur une croissance stable et durable.

Drawdown : Maintient le drawdown le plus élevé à environ 30% sur trois ans, soutenant une approche équilibrée du risque.

Investissement Minimum : Nous recommandons un investissement de départ de 1 500 $ ou plus, pour participer efficacement à la stratégie.

Effet de Levier : Nous conseillons des comptes ECN à fort effet de levier, avec des ratios recommandés entre 1:100 et 1:500, pour maximiser les profits.

Multiplicateur : Veuillez vous assurer que le multiplicateur ne dépasse pas 2, en accord avec notre engagement envers la gestion des risques et la croissance stable.