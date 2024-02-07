- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
424
Bénéfice trades:
390 (91.98%)
Perte trades:
34 (8.02%)
Meilleure transaction:
40.68 USD
Pire transaction:
-41.01 USD
Bénéfice brut:
515.78 USD (62 254 pips)
Perte brute:
-350.90 USD (33 191 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (34.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.32 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
54.89%
Charge de dépôt maximale:
4.53%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.86
Longs trades:
216 (50.94%)
Courts trades:
208 (49.06%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
1.32 USD
Perte moyenne:
-10.32 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-191.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-191.67 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.79%
Prévision annuelle:
9.57%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.37 USD
Maximal:
191.67 USD (11.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.15% (191.67 USD)
Par fonds propres:
40.48% (658.52 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|USDCHF
|39
|AUDUSD
|33
|USDCAD
|30
|EURGBP
|26
|GBPCAD
|26
|EURAUD
|25
|GBPAUD
|24
|NZDCAD
|19
|CHFJPY
|17
|AUDJPY
|16
|EURCAD
|14
|EURJPY
|13
|NZDUSD
|13
|CADCHF
|11
|EURCHF
|10
|EURNZD
|9
|GBPNZD
|9
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|7
|CADJPY
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|3
|GBPCHF
|2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|29
|USDCHF
|37
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|-94
|EURGBP
|19
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|19
|GBPAUD
|19
|NZDCAD
|7
|CHFJPY
|15
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|6
|EURJPY
|12
|NZDUSD
|6
|CADCHF
|6
|EURCHF
|8
|EURNZD
|10
|GBPNZD
|10
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|3
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|USDJPY
|3
|GBPCHF
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2K
|USDCHF
|2.2K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|800
|GBPCAD
|2.8K
|EURAUD
|3.5K
|GBPAUD
|3.2K
|NZDCAD
|967
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.3K
|EURCAD
|925
|EURJPY
|1.2K
|NZDUSD
|469
|CADCHF
|467
|EURCHF
|372
|EURNZD
|939
|GBPNZD
|1.1K
|NZDJPY
|641
|NZDCHF
|258
|CADJPY
|527
|GBPUSD
|376
|AUDCHF
|235
|AUDCAD
|290
|AUDNZD
|131
|USDJPY
|321
|GBPCHF
|155
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +40.68 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +34.38 USD
Perte consécutive maximale: -191.67 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
Coinexx-Live
|0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
OneTrade-Real
|0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1773
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
ICMarkets-Live04
|0.34 × 702
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1495
ICMarkets-Live12
|0.43 × 589
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
145 plus...
"Constructeur de Balance Commerciale" Vue d'Ensemble de la Stratégie
Une approche stratégique conçue pour réaliser des investissements commerciaux équilibrés. Cette stratégie se concentre sur l'optimisation des positions commerciales pour une performance constante, tout en évitant des méthodes à haut risque telles que le trading en grille ou martingale.
Rendements Mensuels : Vise un rendement mensuel moyen de 2%, en mettant l'accent sur une croissance stable et durable.
Drawdown : Maintient le drawdown le plus élevé à environ 30% sur trois ans, soutenant une approche équilibrée du risque.
Investissement Minimum : Nous recommandons un investissement de départ de 1 500 $ ou plus, pour participer efficacement à la stratégie.
Effet de Levier : Nous conseillons des comptes ECN à fort effet de levier, avec des ratios recommandés entre 1:100 et 1:500, pour maximiser les profits.
Multiplicateur : Veuillez vous assurer que le multiplicateur ne dépasse pas 2, en accord avec notre engagement envers la gestion des risques et la croissance stable.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
11%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
89
99%
424
91%
55%
1.46
0.39
USD
USD
40%
1:500