Han Xiang

Trade Balance Builder

Han Xiang
0 comentários
Confiabilidade
100 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 13%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
459
Negociações com lucro:
422 (91.93%)
Negociações com perda:
37 (8.06%)
Melhor negociação:
40.68 USD
Pior negociação:
-41.01 USD
Lucro bruto:
550.34 USD (65 844 pips)
Perda bruta:
-359.91 USD (34 039 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (34.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.32 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
51.78%
Depósito máximo carregado:
4.53%
Último negócio:
17 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.99
Negociações longas:
236 (51.42%)
Negociações curtas:
223 (48.58%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
0.41 USD
Lucro médio:
1.30 USD
Perda média:
-9.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-191.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-191.67 USD (8)
Crescimento mensal:
0.30%
Previsão anual:
4.17%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.37 USD
Máximo:
191.67 USD (11.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.15% (191.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.48% (658.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 47
USDCHF 47
AUDUSD 33
GBPCAD 30
USDCAD 30
EURGBP 29
GBPAUD 26
EURAUD 25
NZDCAD 19
CHFJPY 17
AUDJPY 17
EURCAD 14
NZDUSD 14
EURJPY 13
CADCHF 12
GBPNZD 12
EURCHF 11
EURNZD 10
CADJPY 9
NZDJPY 8
NZDCHF 7
AUDCAD 7
GBPUSD 6
AUDCHF 5
USDJPY 5
AUDNZD 3
GBPCHF 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 30
USDCHF 45
AUDUSD 14
GBPCAD 5
USDCAD -94
EURGBP 20
GBPAUD 21
EURAUD 19
NZDCAD 7
CHFJPY 15
AUDJPY 11
EURCAD 6
NZDUSD 7
EURJPY 12
CADCHF 6
GBPNZD 12
EURCHF 9
EURNZD 10
CADJPY 8
NZDJPY 5
NZDCHF 4
AUDCAD 2
GBPUSD 3
AUDCHF 4
USDJPY 5
AUDNZD 1
GBPCHF 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 2K
USDCHF 2.5K
AUDUSD 1.5K
GBPCAD 3.3K
USDCAD 1.1K
EURGBP 906
GBPAUD 3.5K
EURAUD 3.5K
NZDCAD 967
CHFJPY 2.3K
AUDJPY 1.4K
EURCAD 925
NZDUSD 513
EURJPY 1.2K
CADCHF 500
GBPNZD 1.6K
EURCHF 424
EURNZD 1K
CADJPY 717
NZDJPY 641
NZDCHF 258
AUDCAD 451
GBPUSD 376
AUDCHF 235
USDJPY 540
AUDNZD 131
GBPCHF 196
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.68 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +34.38 USD
Máxima perda consecutiva: -191.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillUK-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

"Estratégia de Construção de Balanço Comercial" Visão Geral

Uma abordagem estratégica concebida para alcançar investimentos comerciais equilibrados. Esta estratégia foca na otimização de posições comerciais para um desempenho consistente, evitando métodos de alto risco como negociação em grade ou martingale.

Retornos Mensais: Tem como objetivo um retorno médio mensal de 2%, enfatizando crescimento estável e sustentável.
Drawdown: Mantém o drawdown máximo em torno de 30% ao longo de três anos, apoiando uma abordagem equilibrada ao risco.
Investimento Mínimo: Recomendamos um investimento inicial de $1.500 ou mais para participar efetivamente da estratégia.
Alavancagem: Aconselhamos contas ECN de alta alavancagem, com razões recomendadas de 1:100 a 1:500, para maximizar os lucros.
Multiplicador: Por favor, assegure que o multiplicador não exceda 2, em linha com nosso compromisso com a gestão de risco e crescimento estável.
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.