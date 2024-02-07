- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
459
Negociações com lucro:
422 (91.93%)
Negociações com perda:
37 (8.06%)
Melhor negociação:
40.68 USD
Pior negociação:
-41.01 USD
Lucro bruto:
550.34 USD (65 844 pips)
Perda bruta:
-359.91 USD (34 039 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (34.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.32 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
51.78%
Depósito máximo carregado:
4.53%
Último negócio:
17 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.99
Negociações longas:
236 (51.42%)
Negociações curtas:
223 (48.58%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
0.41 USD
Lucro médio:
1.30 USD
Perda média:
-9.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-191.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-191.67 USD (8)
Crescimento mensal:
0.30%
Previsão anual:
4.17%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.37 USD
Máximo:
191.67 USD (11.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.15% (191.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.48% (658.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|47
|USDCHF
|47
|AUDUSD
|33
|GBPCAD
|30
|USDCAD
|30
|EURGBP
|29
|GBPAUD
|26
|EURAUD
|25
|NZDCAD
|19
|CHFJPY
|17
|AUDJPY
|17
|EURCAD
|14
|NZDUSD
|14
|EURJPY
|13
|CADCHF
|12
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|11
|EURNZD
|10
|CADJPY
|9
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|7
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|3
|GBPCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|30
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|14
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|-94
|EURGBP
|20
|GBPAUD
|21
|EURAUD
|19
|NZDCAD
|7
|CHFJPY
|15
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|6
|NZDUSD
|7
|EURJPY
|12
|CADCHF
|6
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|9
|EURNZD
|10
|CADJPY
|8
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|3
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|2K
|USDCHF
|2.5K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPCAD
|3.3K
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|906
|GBPAUD
|3.5K
|EURAUD
|3.5K
|NZDCAD
|967
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.4K
|EURCAD
|925
|NZDUSD
|513
|EURJPY
|1.2K
|CADCHF
|500
|GBPNZD
|1.6K
|EURCHF
|424
|EURNZD
|1K
|CADJPY
|717
|NZDJPY
|641
|NZDCHF
|258
|AUDCAD
|451
|GBPUSD
|376
|AUDCHF
|235
|USDJPY
|540
|AUDNZD
|131
|GBPCHF
|196
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.68 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +34.38 USD
Máxima perda consecutiva: -191.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillUK-Live03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1773
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 702
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1495
|
ICMarkets-Live12
|0.43 × 589
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
"Estratégia de Construção de Balanço Comercial" Visão Geral
Uma abordagem estratégica concebida para alcançar investimentos comerciais equilibrados. Esta estratégia foca na otimização de posições comerciais para um desempenho consistente, evitando métodos de alto risco como negociação em grade ou martingale.
Retornos Mensais: Tem como objetivo um retorno médio mensal de 2%, enfatizando crescimento estável e sustentável.
Drawdown: Mantém o drawdown máximo em torno de 30% ao longo de três anos, apoiando uma abordagem equilibrada ao risco.
Investimento Mínimo: Recomendamos um investimento inicial de $1.500 ou mais para participar efetivamente da estratégia.
Alavancagem: Aconselhamos contas ECN de alta alavancagem, com razões recomendadas de 1:100 a 1:500, para maximizar os lucros.
Multiplicador: Por favor, assegure que o multiplicador não exceda 2, em linha com nosso compromisso com a gestão de risco e crescimento estável.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
100
99%
459
91%
52%
1.52
0.41
USD
USD
40%
1:500