Total de Trades:
459
Transacciones Rentables:
422 (91.93%)
Transacciones Irrentables:
37 (8.06%)
Mejor transacción:
40.68 USD
Peor transacción:
-41.01 USD
Beneficio Bruto:
550.34 USD (65 844 pips)
Pérdidas Brutas:
-359.91 USD (34 039 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (34.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
91.32 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
51.78%
Carga máxima del depósito:
4.53%
Último trade:
16 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
0.99
Transacciones Largas:
236 (51.42%)
Transacciones Cortas:
223 (48.58%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
0.41 USD
Beneficio medio:
1.30 USD
Pérdidas medias:
-9.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-191.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-191.67 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.34%
Pronóstico anual:
4.17%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.37 USD
Máxima:
191.67 USD (11.15%)
Reducción relativa:
De balance:
11.15% (191.67 USD)
De fondos:
40.48% (658.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|47
|USDCHF
|47
|AUDUSD
|33
|GBPCAD
|30
|USDCAD
|30
|EURGBP
|29
|GBPAUD
|26
|EURAUD
|25
|NZDCAD
|19
|CHFJPY
|17
|AUDJPY
|17
|EURCAD
|14
|NZDUSD
|14
|EURJPY
|13
|CADCHF
|12
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|11
|EURNZD
|10
|CADJPY
|9
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|7
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|3
|GBPCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|30
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|14
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|-94
|EURGBP
|20
|GBPAUD
|21
|EURAUD
|19
|NZDCAD
|7
|CHFJPY
|15
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|6
|NZDUSD
|7
|EURJPY
|12
|CADCHF
|6
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|9
|EURNZD
|10
|CADJPY
|8
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|3
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|2K
|USDCHF
|2.5K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPCAD
|3.3K
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|906
|GBPAUD
|3.5K
|EURAUD
|3.5K
|NZDCAD
|967
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.4K
|EURCAD
|925
|NZDUSD
|513
|EURJPY
|1.2K
|CADCHF
|500
|GBPNZD
|1.6K
|EURCHF
|424
|EURNZD
|1K
|CADJPY
|717
|NZDJPY
|641
|NZDCHF
|258
|AUDCAD
|451
|GBPUSD
|376
|AUDCHF
|235
|USDJPY
|540
|AUDNZD
|131
|GBPCHF
|196
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +40.68 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +34.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -191.67 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TickmillUK-Live03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1773
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 702
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1495
|
ICMarkets-Live12
|0.43 × 589
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
otros 145...
"Constructor de Balance Comercial" Visión General de la Estrategia
Un enfoque estratégico diseñado para lograr inversiones comerciales equilibradas. Esta estrategia se centra en optimizar las posiciones comerciales para un rendimiento consistente, evitando métodos de alto riesgo como el trading en rejilla o martingala.
Retornos Mensuales: Objetivos de un retorno mensual promedio del 2%, enfatizando el crecimiento estable y sostenible.
Drawdown: Mantiene el drawdown más alto en alrededor del 30% a lo largo de tres años, apoyando un enfoque de riesgo equilibrado.
Inversión Mínima: Recomendamos una inversión inicial de $1,500 o más, para participar efectivamente en la estrategia.
Apalancamiento: Aconsejamos cuentas ECN de alto apalancamiento, con ratios recomendados entre 1:100 y 1:500, para maximizar las ganancias.
Multiplicador: Por favor, asegúrese de que el multiplicador no exceda de 2, en línea con nuestro compromiso con la gestión de riesgos y el crecimiento estable.
