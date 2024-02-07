SeñalesSecciones
Han Xiang

Trade Balance Builder

Han Xiang
0 comentarios
Fiabilidad
100 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 13%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
459
Transacciones Rentables:
422 (91.93%)
Transacciones Irrentables:
37 (8.06%)
Mejor transacción:
40.68 USD
Peor transacción:
-41.01 USD
Beneficio Bruto:
550.34 USD (65 844 pips)
Pérdidas Brutas:
-359.91 USD (34 039 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (34.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
91.32 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
51.78%
Carga máxima del depósito:
4.53%
Último trade:
16 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
0.99
Transacciones Largas:
236 (51.42%)
Transacciones Cortas:
223 (48.58%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
0.41 USD
Beneficio medio:
1.30 USD
Pérdidas medias:
-9.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-191.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-191.67 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.34%
Pronóstico anual:
4.17%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.37 USD
Máxima:
191.67 USD (11.15%)
Reducción relativa:
De balance:
11.15% (191.67 USD)
De fondos:
40.48% (658.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 47
USDCHF 47
AUDUSD 33
GBPCAD 30
USDCAD 30
EURGBP 29
GBPAUD 26
EURAUD 25
NZDCAD 19
CHFJPY 17
AUDJPY 17
EURCAD 14
NZDUSD 14
EURJPY 13
CADCHF 12
GBPNZD 12
EURCHF 11
EURNZD 10
CADJPY 9
NZDJPY 8
NZDCHF 7
AUDCAD 7
GBPUSD 6
AUDCHF 5
USDJPY 5
AUDNZD 3
GBPCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 30
USDCHF 45
AUDUSD 14
GBPCAD 5
USDCAD -94
EURGBP 20
GBPAUD 21
EURAUD 19
NZDCAD 7
CHFJPY 15
AUDJPY 11
EURCAD 6
NZDUSD 7
EURJPY 12
CADCHF 6
GBPNZD 12
EURCHF 9
EURNZD 10
CADJPY 8
NZDJPY 5
NZDCHF 4
AUDCAD 2
GBPUSD 3
AUDCHF 4
USDJPY 5
AUDNZD 1
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 2K
USDCHF 2.5K
AUDUSD 1.5K
GBPCAD 3.3K
USDCAD 1.1K
EURGBP 906
GBPAUD 3.5K
EURAUD 3.5K
NZDCAD 967
CHFJPY 2.3K
AUDJPY 1.4K
EURCAD 925
NZDUSD 513
EURJPY 1.2K
CADCHF 500
GBPNZD 1.6K
EURCHF 424
EURNZD 1K
CADJPY 717
NZDJPY 641
NZDCHF 258
AUDCAD 451
GBPUSD 376
AUDCHF 235
USDJPY 540
AUDNZD 131
GBPCHF 196
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.68 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +34.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -191.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TickmillUK-Live03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 765
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1773
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.34 × 702
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1495
ICMarkets-Live12
0.43 × 589
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
otros 145...
"Constructor de Balance Comercial" Visión General de la Estrategia

Un enfoque estratégico diseñado para lograr inversiones comerciales equilibradas. Esta estrategia se centra en optimizar las posiciones comerciales para un rendimiento consistente, evitando métodos de alto riesgo como el trading en rejilla o martingala.

Retornos Mensuales: Objetivos de un retorno mensual promedio del 2%, enfatizando el crecimiento estable y sostenible.
Drawdown: Mantiene el drawdown más alto en alrededor del 30% a lo largo de tres años, apoyando un enfoque de riesgo equilibrado.
Inversión Mínima: Recomendamos una inversión inicial de $1,500 o más, para participar efectivamente en la estrategia.
Apalancamiento: Aconsejamos cuentas ECN de alto apalancamiento, con ratios recomendados entre 1:100 y 1:500, para maximizar las ganancias.
Multiplicador: Por favor, asegúrese de que el multiplicador no exceda de 2, en línea con nuestro compromiso con la gestión de riesgos y el crecimiento estable.
2025.12.17 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 15:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 05:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Trade Balance Builder
30 USD al mes
13%
0
0
USD
1.5K
USD
100
99%
459
91%
52%
1.52
0.41
USD
40%
1:500
