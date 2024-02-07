- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
424
Profit Trade:
390 (91.98%)
Loss Trade:
34 (8.02%)
Best Trade:
40.68 USD
Worst Trade:
-41.01 USD
Profitto lordo:
515.78 USD (62 254 pips)
Perdita lorda:
-350.90 USD (33 191 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (34.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.32 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
54.89%
Massimo carico di deposito:
4.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
216 (50.94%)
Short Trade:
208 (49.06%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-10.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-191.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.67 USD (8)
Crescita mensile:
0.79%
Previsione annuale:
9.57%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.37 USD
Massimale:
191.67 USD (11.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.15% (191.67 USD)
Per equità:
40.48% (658.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|USDCHF
|39
|AUDUSD
|33
|USDCAD
|30
|EURGBP
|26
|GBPCAD
|26
|EURAUD
|25
|GBPAUD
|24
|NZDCAD
|19
|CHFJPY
|17
|AUDJPY
|16
|EURCAD
|14
|EURJPY
|13
|NZDUSD
|13
|CADCHF
|11
|EURCHF
|10
|EURNZD
|9
|GBPNZD
|9
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|7
|CADJPY
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|USDJPY
|3
|GBPCHF
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|29
|USDCHF
|37
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|-94
|EURGBP
|19
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|19
|GBPAUD
|19
|NZDCAD
|7
|CHFJPY
|15
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|6
|EURJPY
|12
|NZDUSD
|6
|CADCHF
|6
|EURCHF
|8
|EURNZD
|10
|GBPNZD
|10
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|3
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|USDJPY
|3
|GBPCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2K
|USDCHF
|2.2K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|800
|GBPCAD
|2.8K
|EURAUD
|3.5K
|GBPAUD
|3.2K
|NZDCAD
|967
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.3K
|EURCAD
|925
|EURJPY
|1.2K
|NZDUSD
|469
|CADCHF
|467
|EURCHF
|372
|EURNZD
|939
|GBPNZD
|1.1K
|NZDJPY
|641
|NZDCHF
|258
|CADJPY
|527
|GBPUSD
|376
|AUDCHF
|235
|AUDCAD
|290
|AUDNZD
|131
|USDJPY
|321
|GBPCHF
|155
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.68 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +34.38 USD
Massima perdita consecutiva: -191.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1773
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 702
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1495
|
ICMarkets-Live12
|0.43 × 589
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
145 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
"Costruttore di Bilancio Commerciale" Panoramica della Strategia
Un approccio strategico progettato per realizzare investimenti commerciali bilanciati. Questa strategia si concentra sull'ottimizzazione delle posizioni commerciali per una performance costante, evitando metodi ad alto rischio come il trading a griglia o la martingala.
Ritorni Mensili: Obiettivo di un ritorno mensile medio del 2%, enfatizzando una crescita stabile e sostenibile.
Drawdown: Mantiene il massimo drawdown intorno al 30% su tre anni, supportando un approccio equilibrato al rischio.
Investimento Minimo: Raccomandiamo un investimento iniziale di 1.500 $ o più, per partecipare efficacemente alla strategia.
Leva: Consigliamo conti ECN ad alta leva, con rapporti consigliati tra 1:100 e 1:500, per massimizzare i profitti.
Moltiplicatore: Assicurarsi che il moltiplicatore non superi 2, in linea con il nostro impegno per la gestione del rischio e la crescita costante.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
89
99%
424
91%
55%
1.46
0.39
USD
USD
40%
1:500