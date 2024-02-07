SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trade Balance Builder
Han Xiang

Trade Balance Builder

Han Xiang
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 11%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
424
Profit Trade:
390 (91.98%)
Loss Trade:
34 (8.02%)
Best Trade:
40.68 USD
Worst Trade:
-41.01 USD
Profitto lordo:
515.78 USD (62 254 pips)
Perdita lorda:
-350.90 USD (33 191 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (34.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.32 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
54.89%
Massimo carico di deposito:
4.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
216 (50.94%)
Short Trade:
208 (49.06%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-10.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-191.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.67 USD (8)
Crescita mensile:
0.79%
Previsione annuale:
9.57%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.37 USD
Massimale:
191.67 USD (11.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.15% (191.67 USD)
Per equità:
40.48% (658.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 45
USDCHF 39
AUDUSD 33
USDCAD 30
EURGBP 26
GBPCAD 26
EURAUD 25
GBPAUD 24
NZDCAD 19
CHFJPY 17
AUDJPY 16
EURCAD 14
EURJPY 13
NZDUSD 13
CADCHF 11
EURCHF 10
EURNZD 9
GBPNZD 9
NZDJPY 8
NZDCHF 7
CADJPY 6
GBPUSD 6
AUDCHF 5
AUDCAD 5
AUDNZD 3
USDJPY 3
GBPCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 29
USDCHF 37
AUDUSD 14
USDCAD -94
EURGBP 19
GBPCAD 2
EURAUD 19
GBPAUD 19
NZDCAD 7
CHFJPY 15
AUDJPY 11
EURCAD 6
EURJPY 12
NZDUSD 6
CADCHF 6
EURCHF 8
EURNZD 10
GBPNZD 10
NZDJPY 5
NZDCHF 4
CADJPY 7
GBPUSD 3
AUDCHF 4
AUDCAD 2
AUDNZD 1
USDJPY 3
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2K
USDCHF 2.2K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 1.1K
EURGBP 800
GBPCAD 2.8K
EURAUD 3.5K
GBPAUD 3.2K
NZDCAD 967
CHFJPY 2.3K
AUDJPY 1.3K
EURCAD 925
EURJPY 1.2K
NZDUSD 469
CADCHF 467
EURCHF 372
EURNZD 939
GBPNZD 1.1K
NZDJPY 641
NZDCHF 258
CADJPY 527
GBPUSD 376
AUDCHF 235
AUDCAD 290
AUDNZD 131
USDJPY 321
GBPCHF 155
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.68 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +34.38 USD
Massima perdita consecutiva: -191.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 765
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1773
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.34 × 702
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1495
ICMarkets-Live12
0.43 × 589
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
145 più
"Costruttore di Bilancio Commerciale" Panoramica della Strategia

Un approccio strategico progettato per realizzare investimenti commerciali bilanciati. Questa strategia si concentra sull'ottimizzazione delle posizioni commerciali per una performance costante, evitando metodi ad alto rischio come il trading a griglia o la martingala.

Ritorni Mensili: Obiettivo di un ritorno mensile medio del 2%, enfatizzando una crescita stabile e sostenibile.
Drawdown: Mantiene il massimo drawdown intorno al 30% su tre anni, supportando un approccio equilibrato al rischio.
Investimento Minimo: Raccomandiamo un investimento iniziale di 1.500 $ o più, per partecipare efficacemente alla strategia.
Leva: Consigliamo conti ECN ad alta leva, con rapporti consigliati tra 1:100 e 1:500, per massimizzare i profitti.
Moltiplicatore: Assicurarsi che il moltiplicatore non superi 2, in linea con il nostro impegno per la gestione del rischio e la crescita costante.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trade Balance Builder
30USD al mese
11%
0
0
USD
1.5K
USD
89
99%
424
91%
55%
1.46
0.39
USD
40%
1:500
