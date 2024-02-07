- 자본
- 축소
트레이드:
459
이익 거래:
422 (91.93%)
손실 거래:
37 (8.06%)
최고의 거래:
40.68 USD
최악의 거래:
-41.01 USD
총 수익:
550.34 USD (65 844 pips)
총 손실:
-359.91 USD (34 039 pips)
연속 최대 이익:
45 (34.38 USD)
연속 최대 이익:
91.32 USD (5)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
49.99%
최대 입금량:
4.53%
최근 거래:
27 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
0.99
롱(주식매수):
236 (51.42%)
숏(주식차입매도):
223 (48.58%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
0.41 USD
평균 이익:
1.30 USD
평균 손실:
-9.73 USD
연속 최대 손실:
8 (-191.67 USD)
연속 최대 손실:
-191.67 USD (8)
월별 성장률:
0.11%
연간 예측:
4.17%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.37 USD
최대한의:
191.67 USD (11.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.15% (191.67 USD)
자본금별:
40.48% (658.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|47
|USDCHF
|47
|AUDUSD
|33
|GBPCAD
|30
|USDCAD
|30
|EURGBP
|29
|GBPAUD
|26
|EURAUD
|25
|NZDCAD
|19
|CHFJPY
|17
|AUDJPY
|17
|EURCAD
|14
|NZDUSD
|14
|EURJPY
|13
|CADCHF
|12
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|11
|EURNZD
|10
|CADJPY
|9
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|7
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|3
|GBPCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|30
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|14
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|-94
|EURGBP
|20
|GBPAUD
|21
|EURAUD
|19
|NZDCAD
|7
|CHFJPY
|15
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|6
|NZDUSD
|7
|EURJPY
|12
|CADCHF
|6
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|9
|EURNZD
|10
|CADJPY
|8
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|3
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|2K
|USDCHF
|2.5K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPCAD
|3.3K
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|906
|GBPAUD
|3.5K
|EURAUD
|3.5K
|NZDCAD
|967
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.4K
|EURCAD
|925
|NZDUSD
|513
|EURJPY
|1.2K
|CADCHF
|500
|GBPNZD
|1.6K
|EURCHF
|424
|EURNZD
|1K
|CADJPY
|717
|NZDJPY
|641
|NZDCHF
|258
|AUDCAD
|451
|GBPUSD
|376
|AUDCHF
|235
|USDJPY
|540
|AUDNZD
|131
|GBPCHF
|196
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +40.68 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +34.38 USD
연속 최대 손실: -191.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TickmillUK-Live03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1773
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 702
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1495
|
ICMarkets-Live12
|0.43 × 589
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
"무역 균형 구축자" 전략 개요
균형 잡힌 무역 투자를 달성하기 위해 맞춤화된 전략적 접근법입니다. 이 전략은 그리드 거래나 마틴게일과 같은 고위험 방법을 피하면서 일관된 성능을 위한 거래 포지션 최적화에 중점을 둡니다.
월간 수익률: 평균 월간 수익률 2%를 목표로 하며, 안정적이고 지속 가능한 성장에 초점을 맞춥니다.
드로다운: 3년 동안 최대 드로다운을 약 30%로 유지하여 균형 잡힌 리스크 접근 방식을 지원합니다.
최소 투자 금액: 전략에 효과적으로 참여하고 리스크 다변화를 활용하기 위해 1,500달러 이상의 시작 투자를 권장합니다.
레버리지: 이익을 극대화하기 위해 1:100부터 1:500까지의 권장 비율을 가진 고레버리지 ECN 계정 사용을 조언합니다.
배율: 배율이 2를 초과하지 않도록 해주십시오. 이는 우리의 리스크 관리와 안정적 성장에 대한 약속과 일치합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
13%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
100
99%
459
91%
50%
1.52
0.41
USD
USD
40%
1:500