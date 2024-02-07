"무역 균형 구축자" 전략 개요





균형 잡힌 무역 투자를 달성하기 위해 맞춤화된 전략적 접근법입니다. 이 전략은 그리드 거래나 마틴게일과 같은 고위험 방법을 피하면서 일관된 성능을 위한 거래 포지션 최적화에 중점을 둡니다.





월간 수익률: 평균 월간 수익률 2%를 목표로 하며, 안정적이고 지속 가능한 성장에 초점을 맞춥니다.

드로다운: 3년 동안 최대 드로다운을 약 30%로 유지하여 균형 잡힌 리스크 접근 방식을 지원합니다.

최소 투자 금액: 전략에 효과적으로 참여하고 리스크 다변화를 활용하기 위해 1,500달러 이상의 시작 투자를 권장합니다.

레버리지: 이익을 극대화하기 위해 1:100부터 1:500까지의 권장 비율을 가진 고레버리지 ECN 계정 사용을 조언합니다.

배율: 배율이 2를 초과하지 않도록 해주십시오. 이는 우리의 리스크 관리와 안정적 성장에 대한 약속과 일치합니다.