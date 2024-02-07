시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Trade Balance Builder
Han Xiang

Trade Balance Builder

Han Xiang
0 리뷰
안정성
100
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 13%
TickmillUK-Live03
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
459
이익 거래:
422 (91.93%)
손실 거래:
37 (8.06%)
최고의 거래:
40.68 USD
최악의 거래:
-41.01 USD
총 수익:
550.34 USD (65 844 pips)
총 손실:
-359.91 USD (34 039 pips)
연속 최대 이익:
45 (34.38 USD)
연속 최대 이익:
91.32 USD (5)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
49.99%
최대 입금량:
4.53%
최근 거래:
27 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
0.99
롱(주식매수):
236 (51.42%)
숏(주식차입매도):
223 (48.58%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
0.41 USD
평균 이익:
1.30 USD
평균 손실:
-9.73 USD
연속 최대 손실:
8 (-191.67 USD)
연속 최대 손실:
-191.67 USD (8)
월별 성장률:
0.11%
연간 예측:
4.17%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.37 USD
최대한의:
191.67 USD (11.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.15% (191.67 USD)
자본금별:
40.48% (658.52 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 47
USDCHF 47
AUDUSD 33
GBPCAD 30
USDCAD 30
EURGBP 29
GBPAUD 26
EURAUD 25
NZDCAD 19
CHFJPY 17
AUDJPY 17
EURCAD 14
NZDUSD 14
EURJPY 13
CADCHF 12
GBPNZD 12
EURCHF 11
EURNZD 10
CADJPY 9
NZDJPY 8
NZDCHF 7
AUDCAD 7
GBPUSD 6
AUDCHF 5
USDJPY 5
AUDNZD 3
GBPCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 30
USDCHF 45
AUDUSD 14
GBPCAD 5
USDCAD -94
EURGBP 20
GBPAUD 21
EURAUD 19
NZDCAD 7
CHFJPY 15
AUDJPY 11
EURCAD 6
NZDUSD 7
EURJPY 12
CADCHF 6
GBPNZD 12
EURCHF 9
EURNZD 10
CADJPY 8
NZDJPY 5
NZDCHF 4
AUDCAD 2
GBPUSD 3
AUDCHF 4
USDJPY 5
AUDNZD 1
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 2K
USDCHF 2.5K
AUDUSD 1.5K
GBPCAD 3.3K
USDCAD 1.1K
EURGBP 906
GBPAUD 3.5K
EURAUD 3.5K
NZDCAD 967
CHFJPY 2.3K
AUDJPY 1.4K
EURCAD 925
NZDUSD 513
EURJPY 1.2K
CADCHF 500
GBPNZD 1.6K
EURCHF 424
EURNZD 1K
CADJPY 717
NZDJPY 641
NZDCHF 258
AUDCAD 451
GBPUSD 376
AUDCHF 235
USDJPY 540
AUDNZD 131
GBPCHF 196
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +40.68 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +34.38 USD
연속 최대 손실: -191.67 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TickmillUK-Live03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 765
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1773
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.34 × 702
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1495
ICMarkets-Live12
0.43 × 589
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
145 더...
"무역 균형 구축자" 전략 개요

균형 잡힌 무역 투자를 달성하기 위해 맞춤화된 전략적 접근법입니다. 이 전략은 그리드 거래나 마틴게일과 같은 고위험 방법을 피하면서 일관된 성능을 위한 거래 포지션 최적화에 중점을 둡니다.

월간 수익률: 평균 월간 수익률 2%를 목표로 하며, 안정적이고 지속 가능한 성장에 초점을 맞춥니다.
드로다운: 3년 동안 최대 드로다운을 약 30%로 유지하여 균형 잡힌 리스크 접근 방식을 지원합니다.
최소 투자 금액: 전략에 효과적으로 참여하고 리스크 다변화를 활용하기 위해 1,500달러 이상의 시작 투자를 권장합니다.
레버리지: 이익을 극대화하기 위해 1:100부터 1:500까지의 권장 비율을 가진 고레버리지 ECN 계정 사용을 조언합니다.
배율: 배율이 2를 초과하지 않도록 해주십시오. 이는 우리의 리스크 관리와 안정적 성장에 대한 약속과 일치합니다.
리뷰 없음
2025.12.17 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 15:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 05:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
