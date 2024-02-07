信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Trade Balance Builder
Han Xiang

Trade Balance Builder

Han Xiang
0条评论
可靠性
100
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 13%
TickmillUK-Live03
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
459
盈利交易:
422 (91.93%)
亏损交易:
37 (8.06%)
最好交易:
40.68 USD
最差交易:
-41.01 USD
毛利:
550.34 USD (65 844 pips)
毛利亏损:
-359.91 USD (34 039 pips)
最大连续赢利:
45 (34.38 USD)
最大连续盈利:
91.32 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
51.78%
最大入金加载:
4.53%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.99
长期交易:
236 (51.42%)
短期交易:
223 (48.58%)
利润因子:
1.53
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
1.30 USD
平均损失:
-9.73 USD
最大连续失误:
8 (-191.67 USD)
最大连续亏损:
-191.67 USD (8)
每月增长:
0.34%
年度预测:
4.17%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
5.37 USD
最大值:
191.67 USD (11.15%)
相对跌幅:
结余:
11.15% (191.67 USD)
净值:
40.48% (658.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 47
USDCHF 47
AUDUSD 33
GBPCAD 30
USDCAD 30
EURGBP 29
GBPAUD 26
EURAUD 25
NZDCAD 19
CHFJPY 17
AUDJPY 17
EURCAD 14
NZDUSD 14
EURJPY 13
CADCHF 12
GBPNZD 12
EURCHF 11
EURNZD 10
CADJPY 9
NZDJPY 8
NZDCHF 7
AUDCAD 7
GBPUSD 6
AUDCHF 5
USDJPY 5
AUDNZD 3
GBPCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 30
USDCHF 45
AUDUSD 14
GBPCAD 5
USDCAD -94
EURGBP 20
GBPAUD 21
EURAUD 19
NZDCAD 7
CHFJPY 15
AUDJPY 11
EURCAD 6
NZDUSD 7
EURJPY 12
CADCHF 6
GBPNZD 12
EURCHF 9
EURNZD 10
CADJPY 8
NZDJPY 5
NZDCHF 4
AUDCAD 2
GBPUSD 3
AUDCHF 4
USDJPY 5
AUDNZD 1
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 2K
USDCHF 2.5K
AUDUSD 1.5K
GBPCAD 3.3K
USDCAD 1.1K
EURGBP 906
GBPAUD 3.5K
EURAUD 3.5K
NZDCAD 967
CHFJPY 2.3K
AUDJPY 1.4K
EURCAD 925
NZDUSD 513
EURJPY 1.2K
CADCHF 500
GBPNZD 1.6K
EURCHF 424
EURNZD 1K
CADJPY 717
NZDJPY 641
NZDCHF 258
AUDCAD 451
GBPUSD 376
AUDCHF 235
USDJPY 540
AUDNZD 131
GBPCHF 196
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +40.68 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +34.38 USD
最大连续亏损: -191.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillUK-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 765
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1773
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.34 × 702
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1495
ICMarkets-Live12
0.43 × 589
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
145 更多...
"貿易平衡構建者"策略概覽

為實現平衡貿易投資量身定制的策略方法。該策略專注於優化交易位置以實現一致的表現，同時避免使用網格或馬丁格爾等高風險方法。

月回報：目標平均每月回報2%，強調穩定和可持續的增長。
回撤：在三年內將最高回撤保持在約30%，支持平衡的風險方法。
最低投資額：我們推薦起始投資1,500美元或更多，以有效參與策略。
槓桿：建議使用1:100到1:500之間比例的高槓桿ECN賬戶以最大化利潤。
倍數：請確保倍數不超過2，符合我們對風險管理和穩定增長的承諾。
2025.12.17 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 15:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 05:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Trade Balance Builder
每月30 USD
13%
0
0
USD
1.5K
USD
100
99%
459
91%
52%
1.52
0.41
USD
40%
1:500
