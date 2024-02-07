- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
459
盈利交易:
422 (91.93%)
亏损交易:
37 (8.06%)
最好交易:
40.68 USD
最差交易:
-41.01 USD
毛利:
550.34 USD (65 844 pips)
毛利亏损:
-359.91 USD (34 039 pips)
最大连续赢利:
45 (34.38 USD)
最大连续盈利:
91.32 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
51.78%
最大入金加载:
4.53%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.99
长期交易:
236 (51.42%)
短期交易:
223 (48.58%)
利润因子:
1.53
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
1.30 USD
平均损失:
-9.73 USD
最大连续失误:
8 (-191.67 USD)
最大连续亏损:
-191.67 USD (8)
每月增长:
0.34%
年度预测:
4.17%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
5.37 USD
最大值:
191.67 USD (11.15%)
相对跌幅:
结余:
11.15% (191.67 USD)
净值:
40.48% (658.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|47
|USDCHF
|47
|AUDUSD
|33
|GBPCAD
|30
|USDCAD
|30
|EURGBP
|29
|GBPAUD
|26
|EURAUD
|25
|NZDCAD
|19
|CHFJPY
|17
|AUDJPY
|17
|EURCAD
|14
|NZDUSD
|14
|EURJPY
|13
|CADCHF
|12
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|11
|EURNZD
|10
|CADJPY
|9
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|7
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|3
|GBPCHF
|3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|30
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|14
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|-94
|EURGBP
|20
|GBPAUD
|21
|EURAUD
|19
|NZDCAD
|7
|CHFJPY
|15
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|6
|NZDUSD
|7
|EURJPY
|12
|CADCHF
|6
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|9
|EURNZD
|10
|CADJPY
|8
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|3
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2K
|USDCHF
|2.5K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPCAD
|3.3K
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|906
|GBPAUD
|3.5K
|EURAUD
|3.5K
|NZDCAD
|967
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.4K
|EURCAD
|925
|NZDUSD
|513
|EURJPY
|1.2K
|CADCHF
|500
|GBPNZD
|1.6K
|EURCHF
|424
|EURNZD
|1K
|CADJPY
|717
|NZDJPY
|641
|NZDCHF
|258
|AUDCAD
|451
|GBPUSD
|376
|AUDCHF
|235
|USDJPY
|540
|AUDNZD
|131
|GBPCHF
|196
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.68 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +34.38 USD
最大连续亏损: -191.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillUK-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
Coinexx-Live
|0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
OneTrade-Real
|0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1773
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
ICMarkets-Live04
|0.34 × 702
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1495
ICMarkets-Live12
|0.43 × 589
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
"貿易平衡構建者"策略概覽
為實現平衡貿易投資量身定制的策略方法。該策略專注於優化交易位置以實現一致的表現，同時避免使用網格或馬丁格爾等高風險方法。
月回報：目標平均每月回報2%，強調穩定和可持續的增長。
回撤：在三年內將最高回撤保持在約30%，支持平衡的風險方法。
最低投資額：我們推薦起始投資1,500美元或更多，以有效參與策略。
槓桿：建議使用1:100到1:500之間比例的高槓桿ECN賬戶以最大化利潤。
倍數：請確保倍數不超過2，符合我們對風險管理和穩定增長的承諾。
