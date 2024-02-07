SignaleKategorien
Han Xiang

Trade Balance Builder

Han Xiang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
100 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 13%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
459
Gewinntrades:
422 (91.93%)
Verlusttrades:
37 (8.06%)
Bester Trade:
40.68 USD
Schlechtester Trade:
-41.01 USD
Bruttoprofit:
550.34 USD (65 844 pips)
Bruttoverlust:
-359.91 USD (34 039 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (34.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.32 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
51.78%
Max deposit load:
4.53%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.99
Long-Positionen:
236 (51.42%)
Short-Positionen:
223 (48.58%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
0.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-191.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-191.67 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.25%
Jahresprognose:
4.17%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.37 USD
Maximaler:
191.67 USD (11.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.15% (191.67 USD)
Kapital:
40.48% (658.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 47
USDCHF 47
AUDUSD 33
GBPCAD 30
USDCAD 30
EURGBP 29
GBPAUD 26
EURAUD 25
NZDCAD 19
CHFJPY 17
AUDJPY 17
EURCAD 14
NZDUSD 14
EURJPY 13
CADCHF 12
GBPNZD 12
EURCHF 11
EURNZD 10
CADJPY 9
NZDJPY 8
NZDCHF 7
AUDCAD 7
GBPUSD 6
AUDCHF 5
USDJPY 5
AUDNZD 3
GBPCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 30
USDCHF 45
AUDUSD 14
GBPCAD 5
USDCAD -94
EURGBP 20
GBPAUD 21
EURAUD 19
NZDCAD 7
CHFJPY 15
AUDJPY 11
EURCAD 6
NZDUSD 7
EURJPY 12
CADCHF 6
GBPNZD 12
EURCHF 9
EURNZD 10
CADJPY 8
NZDJPY 5
NZDCHF 4
AUDCAD 2
GBPUSD 3
AUDCHF 4
USDJPY 5
AUDNZD 1
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2K
USDCHF 2.5K
AUDUSD 1.5K
GBPCAD 3.3K
USDCAD 1.1K
EURGBP 906
GBPAUD 3.5K
EURAUD 3.5K
NZDCAD 967
CHFJPY 2.3K
AUDJPY 1.4K
EURCAD 925
NZDUSD 513
EURJPY 1.2K
CADCHF 500
GBPNZD 1.6K
EURCHF 424
EURNZD 1K
CADJPY 717
NZDJPY 641
NZDCHF 258
AUDCAD 451
GBPUSD 376
AUDCHF 235
USDJPY 540
AUDNZD 131
GBPCHF 196
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.68 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -191.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TickmillUK-Live03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 765
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1773
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.34 × 702
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1495
ICMarkets-Live12
0.43 × 589
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
noch 145 ...
"Handelsbilanz-Builder" Strategieübersicht

Ein strategischer Ansatz, der auf das Erreichen ausgewogener Handelsinvestitionen zugeschnitten ist. Diese Strategie konzentriert sich auf die Optimierung von Handelspositionen für eine konstante Leistung, während sie hochriskante Methoden wie Grid- oder Martingale-Trading vermeidet.

Monatliche Renditen: Zielt auf eine durchschnittliche monatliche Rendite von 2% ab, mit einem Fokus auf stabiles und nachhaltiges Wachstum.
Drawdown: Hält den höchsten Drawdown über drei Jahre bei etwa 30%, was einen ausgewogenen Risikoansatz unterstützt.
Mindestinvestition: Wir empfehlen eine Startinvestition von 1.500 $ oder mehr, um effektiv an der Strategie teilzunehmen.
Hebelwirkung: Wir raten zu ECN-Konten mit hoher Hebelwirkung, mit empfohlenen Verhältnissen zwischen 1:100 und 1:500, um Gewinne zu maximieren.
Multiplikator: Bitte stellen Sie sicher, dass der Multiplikator 2 nicht überschreitet, im Einklang mit unserem Engagement für Risikomanagement und stetiges Wachstum.
Keine Bewertungen
2025.12.17 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 00:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 15:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 06:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 05:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

