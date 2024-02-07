"Handelsbilanz-Builder" Strategieübersicht





Ein strategischer Ansatz, der auf das Erreichen ausgewogener Handelsinvestitionen zugeschnitten ist. Diese Strategie konzentriert sich auf die Optimierung von Handelspositionen für eine konstante Leistung, während sie hochriskante Methoden wie Grid- oder Martingale-Trading vermeidet.





Monatliche Renditen: Zielt auf eine durchschnittliche monatliche Rendite von 2% ab, mit einem Fokus auf stabiles und nachhaltiges Wachstum.

Drawdown: Hält den höchsten Drawdown über drei Jahre bei etwa 30%, was einen ausgewogenen Risikoansatz unterstützt.

Mindestinvestition: Wir empfehlen eine Startinvestition von 1.500 $ oder mehr, um effektiv an der Strategie teilzunehmen.

Hebelwirkung: Wir raten zu ECN-Konten mit hoher Hebelwirkung, mit empfohlenen Verhältnissen zwischen 1:100 und 1:500, um Gewinne zu maximieren.

Multiplikator: Bitte stellen Sie sicher, dass der Multiplikator 2 nicht überschreitet, im Einklang mit unserem Engagement für Risikomanagement und stetiges Wachstum.