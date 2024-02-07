- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
459
Gewinntrades:
422 (91.93%)
Verlusttrades:
37 (8.06%)
Bester Trade:
40.68 USD
Schlechtester Trade:
-41.01 USD
Bruttoprofit:
550.34 USD (65 844 pips)
Bruttoverlust:
-359.91 USD (34 039 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (34.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.32 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
51.78%
Max deposit load:
4.53%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.99
Long-Positionen:
236 (51.42%)
Short-Positionen:
223 (48.58%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
0.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-191.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-191.67 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.25%
Jahresprognose:
4.17%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.37 USD
Maximaler:
191.67 USD (11.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.15% (191.67 USD)
Kapital:
40.48% (658.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|47
|USDCHF
|47
|AUDUSD
|33
|GBPCAD
|30
|USDCAD
|30
|EURGBP
|29
|GBPAUD
|26
|EURAUD
|25
|NZDCAD
|19
|CHFJPY
|17
|AUDJPY
|17
|EURCAD
|14
|NZDUSD
|14
|EURJPY
|13
|CADCHF
|12
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|11
|EURNZD
|10
|CADJPY
|9
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|7
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|3
|GBPCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|30
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|14
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|-94
|EURGBP
|20
|GBPAUD
|21
|EURAUD
|19
|NZDCAD
|7
|CHFJPY
|15
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|6
|NZDUSD
|7
|EURJPY
|12
|CADCHF
|6
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|9
|EURNZD
|10
|CADJPY
|8
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|3
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2K
|USDCHF
|2.5K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPCAD
|3.3K
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|906
|GBPAUD
|3.5K
|EURAUD
|3.5K
|NZDCAD
|967
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.4K
|EURCAD
|925
|NZDUSD
|513
|EURJPY
|1.2K
|CADCHF
|500
|GBPNZD
|1.6K
|EURCHF
|424
|EURNZD
|1K
|CADJPY
|717
|NZDJPY
|641
|NZDCHF
|258
|AUDCAD
|451
|GBPUSD
|376
|AUDCHF
|235
|USDJPY
|540
|AUDNZD
|131
|GBPCHF
|196
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +40.68 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -191.67 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TickmillUK-Live03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1773
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 702
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1495
|
ICMarkets-Live12
|0.43 × 589
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
"Handelsbilanz-Builder" Strategieübersicht
Ein strategischer Ansatz, der auf das Erreichen ausgewogener Handelsinvestitionen zugeschnitten ist. Diese Strategie konzentriert sich auf die Optimierung von Handelspositionen für eine konstante Leistung, während sie hochriskante Methoden wie Grid- oder Martingale-Trading vermeidet.
Monatliche Renditen: Zielt auf eine durchschnittliche monatliche Rendite von 2% ab, mit einem Fokus auf stabiles und nachhaltiges Wachstum.
Drawdown: Hält den höchsten Drawdown über drei Jahre bei etwa 30%, was einen ausgewogenen Risikoansatz unterstützt.
Mindestinvestition: Wir empfehlen eine Startinvestition von 1.500 $ oder mehr, um effektiv an der Strategie teilzunehmen.
Hebelwirkung: Wir raten zu ECN-Konten mit hoher Hebelwirkung, mit empfohlenen Verhältnissen zwischen 1:100 und 1:500, um Gewinne zu maximieren.
Multiplikator: Bitte stellen Sie sicher, dass der Multiplikator 2 nicht überschreitet, im Einklang mit unserem Engagement für Risikomanagement und stetiges Wachstum.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
13%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
100
99%
459
91%
52%
1.52
0.41
USD
USD
40%
1:500