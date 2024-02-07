- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
459
利益トレード:
422 (91.93%)
損失トレード:
37 (8.06%)
ベストトレード:
40.68 USD
最悪のトレード:
-41.01 USD
総利益:
550.34 USD (65 844 pips)
総損失:
-359.91 USD (34 039 pips)
最大連続の勝ち:
45 (34.38 USD)
最大連続利益:
91.32 USD (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
51.78%
最大入金額:
4.53%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.99
長いトレード:
236 (51.42%)
短いトレード:
223 (48.58%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
0.41 USD
平均利益:
1.30 USD
平均損失:
-9.73 USD
最大連続の負け:
8 (-191.67 USD)
最大連続損失:
-191.67 USD (8)
月間成長:
0.25%
年間予想:
4.17%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.37 USD
最大の:
191.67 USD (11.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.15% (191.67 USD)
エクイティによる:
40.48% (658.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|47
|USDCHF
|47
|AUDUSD
|33
|GBPCAD
|30
|USDCAD
|30
|EURGBP
|29
|GBPAUD
|26
|EURAUD
|25
|NZDCAD
|19
|CHFJPY
|17
|AUDJPY
|17
|EURCAD
|14
|NZDUSD
|14
|EURJPY
|13
|CADCHF
|12
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|11
|EURNZD
|10
|CADJPY
|9
|NZDJPY
|8
|NZDCHF
|7
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|5
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|3
|GBPCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|30
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|14
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|-94
|EURGBP
|20
|GBPAUD
|21
|EURAUD
|19
|NZDCAD
|7
|CHFJPY
|15
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|6
|NZDUSD
|7
|EURJPY
|12
|CADCHF
|6
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|9
|EURNZD
|10
|CADJPY
|8
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|3
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|1
|GBPCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|2K
|USDCHF
|2.5K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPCAD
|3.3K
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|906
|GBPAUD
|3.5K
|EURAUD
|3.5K
|NZDCAD
|967
|CHFJPY
|2.3K
|AUDJPY
|1.4K
|EURCAD
|925
|NZDUSD
|513
|EURJPY
|1.2K
|CADCHF
|500
|GBPNZD
|1.6K
|EURCHF
|424
|EURNZD
|1K
|CADJPY
|717
|NZDJPY
|641
|NZDCHF
|258
|AUDCAD
|451
|GBPUSD
|376
|AUDCHF
|235
|USDJPY
|540
|AUDNZD
|131
|GBPCHF
|196
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.68 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +34.38 USD
最大連続損失: -191.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillUK-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 765
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1773
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 702
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1495
|
ICMarkets-Live12
|0.43 × 589
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
145 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
「トレードバランスビルダー」戦略概要
バランスの取れた取引投資を実現するためにカスタマイズされた戦略的アプローチ。この戦略は、グリッド取引やマーチンゲールのような高リスク手法を避けながら、一貫したパフォーマンスのための取引ポジションの最適化に焦点を当てています。
月次リターン：平均月次リターン2％を目指し、安定した持続可能な成長を強調します。
ドローダウン：3年間で最大ドローダウンは約30％を維持し、バランスの取れたリスクアプローチを支持します。
最小投資額：戦略に効果的に参加し、リスクの多様化を活用するために、1,500ドル以上の初期投資を推奨します。
レバレッジ：利益を最大化するために、1:100から1:500の推奨比率で高レバレッジECNアカウントの使用を推奨します。
乗数：乗数が2を超えないようにしてください。これは、リスク管理と安定した成長への私たちのコミットメントに沿っています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
13%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
100
99%
459
91%
52%
1.52
0.41
USD
USD
40%
1:500