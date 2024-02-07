シグナルセクション
Trade Balance Builder
Han Xiang

Trade Balance Builder

Han Xiang
レビュー0件
信頼性
100週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 13%
TickmillUK-Live03
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
459
利益トレード:
422 (91.93%)
損失トレード:
37 (8.06%)
ベストトレード:
40.68 USD
最悪のトレード:
-41.01 USD
総利益:
550.34 USD (65 844 pips)
総損失:
-359.91 USD (34 039 pips)
最大連続の勝ち:
45 (34.38 USD)
最大連続利益:
91.32 USD (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
51.78%
最大入金額:
4.53%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.99
長いトレード:
236 (51.42%)
短いトレード:
223 (48.58%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
0.41 USD
平均利益:
1.30 USD
平均損失:
-9.73 USD
最大連続の負け:
8 (-191.67 USD)
最大連続損失:
-191.67 USD (8)
月間成長:
0.25%
年間予想:
4.17%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.37 USD
最大の:
191.67 USD (11.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.15% (191.67 USD)
エクイティによる:
40.48% (658.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 47
USDCHF 47
AUDUSD 33
GBPCAD 30
USDCAD 30
EURGBP 29
GBPAUD 26
EURAUD 25
NZDCAD 19
CHFJPY 17
AUDJPY 17
EURCAD 14
NZDUSD 14
EURJPY 13
CADCHF 12
GBPNZD 12
EURCHF 11
EURNZD 10
CADJPY 9
NZDJPY 8
NZDCHF 7
AUDCAD 7
GBPUSD 6
AUDCHF 5
USDJPY 5
AUDNZD 3
GBPCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 30
USDCHF 45
AUDUSD 14
GBPCAD 5
USDCAD -94
EURGBP 20
GBPAUD 21
EURAUD 19
NZDCAD 7
CHFJPY 15
AUDJPY 11
EURCAD 6
NZDUSD 7
EURJPY 12
CADCHF 6
GBPNZD 12
EURCHF 9
EURNZD 10
CADJPY 8
NZDJPY 5
NZDCHF 4
AUDCAD 2
GBPUSD 3
AUDCHF 4
USDJPY 5
AUDNZD 1
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 2K
USDCHF 2.5K
AUDUSD 1.5K
GBPCAD 3.3K
USDCAD 1.1K
EURGBP 906
GBPAUD 3.5K
EURAUD 3.5K
NZDCAD 967
CHFJPY 2.3K
AUDJPY 1.4K
EURCAD 925
NZDUSD 513
EURJPY 1.2K
CADCHF 500
GBPNZD 1.6K
EURCHF 424
EURNZD 1K
CADJPY 717
NZDJPY 641
NZDCHF 258
AUDCAD 451
GBPUSD 376
AUDCHF 235
USDJPY 540
AUDNZD 131
GBPCHF 196
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +40.68 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +34.38 USD
最大連続損失: -191.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillUK-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 765
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1773
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.34 × 702
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1495
ICMarkets-Live12
0.43 × 589
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
145 より多く...
「トレードバランスビルダー」戦略概要

バランスの取れた取引投資を実現するためにカスタマイズされた戦略的アプローチ。この戦略は、グリッド取引やマーチンゲールのような高リスク手法を避けながら、一貫したパフォーマンスのための取引ポジションの最適化に焦点を当てています。

月次リターン：平均月次リターン2％を目指し、安定した持続可能な成長を強調します。
ドローダウン：3年間で最大ドローダウンは約30％を維持し、バランスの取れたリスクアプローチを支持します。
最小投資額：戦略に効果的に参加し、リスクの多様化を活用するために、1,500ドル以上の初期投資を推奨します。
レバレッジ：利益を最大化するために、1:100から1:500の推奨比率で高レバレッジECNアカウントの使用を推奨します。
乗数：乗数が2を超えないようにしてください。これは、リスク管理と安定した成長への私たちのコミットメントに沿っています。
レビューなし
Trade Balance Builder
30 USD/月
13%
0
0
USD
1.5K
USD
100
99%
459
91%
52%
1.52
0.41
USD
40%
1:500
