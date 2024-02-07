「トレードバランスビルダー」戦略概要





バランスの取れた取引投資を実現するためにカスタマイズされた戦略的アプローチ。この戦略は、グリッド取引やマーチンゲールのような高リスク手法を避けながら、一貫したパフォーマンスのための取引ポジションの最適化に焦点を当てています。





月次リターン：平均月次リターン2％を目指し、安定した持続可能な成長を強調します。

ドローダウン：3年間で最大ドローダウンは約30％を維持し、バランスの取れたリスクアプローチを支持します。

最小投資額：戦略に効果的に参加し、リスクの多様化を活用するために、1,500ドル以上の初期投資を推奨します。

レバレッジ：利益を最大化するために、1:100から1:500の推奨比率で高レバレッジECNアカウントの使用を推奨します。

乗数：乗数が2を超えないようにしてください。これは、リスク管理と安定した成長への私たちのコミットメントに沿っています。