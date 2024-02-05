- Büyüme
İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
188 (44.86%)
Zararla kapanan işlemler:
231 (55.13%)
En iyi işlem:
204.50 USD
En kötü işlem:
-157.80 USD
Brüt kâr:
10 213.26 USD (2 694 814 pips)
Brüt zarar:
-8 323.33 USD (2 198 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (619.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
619.22 USD (8)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
83.77%
Maks. mevduat yükü:
1.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.67
Alış işlemleri:
290 (69.21%)
Satış işlemleri:
129 (30.79%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
4.51 USD
Ortalama kâr:
54.33 USD
Ortalama zarar:
-36.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-396.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-396.23 USD (11)
Aylık büyüme:
11.43%
Yıllık tahmin:
138.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
708.25 USD (16.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.48% (708.25 USD)
Varlığa göre:
3.26% (74.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|210
|XAUUSD
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NQ100.R
|888
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NQ100.R
|429K
|XAUUSD
|67K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +204.50 USD
En kötü işlem: -158 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +619.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -396.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
