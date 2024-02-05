SignaleKategorien
Dwi Suwarjto

Satria Batang Hitam

Dwi Suwarjto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
108 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 226%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
508
Gewinntrades:
231 (45.47%)
Verlusttrades:
277 (54.53%)
Bester Trade:
280.80 USD
Schlechtester Trade:
-157.80 USD
Bruttoprofit:
15 131.56 USD (3 324 362 pips)
Bruttoverlust:
-11 485.63 USD (2 571 673 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (619.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
780.94 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
66.96%
Max deposit load:
1.78%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
5.15
Long-Positionen:
349 (68.70%)
Short-Positionen:
159 (31.30%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
7.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
65.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-396.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-604.90 USD (6)
Wachstum pro Monat :
5.74%
Jahresprognose:
69.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
708.25 USD (16.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.48% (708.25 USD)
Kapital:
3.26% (74.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 264
NQ100.R 244
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
NQ100.R 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 114K
NQ100.R 638K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +280.80 USD
Schlechtester Trade: -158 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +619.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -396.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
pengen cepet kaya
Keine Bewertungen
2025.11.15 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 12:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2024.12.02 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.01 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.30 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.01 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.29 21:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.16 19:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.14 19:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.02.06 10:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.05 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.02.05 13:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Satria Batang Hitam
30 USD pro Monat
226%
0
0
USD
5K
USD
108
0%
508
45%
67%
1.31
7.18
USD
13%
1:200
