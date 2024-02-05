- Crescita
Trade:
419
Profit Trade:
188 (44.86%)
Loss Trade:
231 (55.13%)
Best Trade:
204.50 USD
Worst Trade:
-157.80 USD
Profitto lordo:
10 213.26 USD (2 694 814 pips)
Perdita lorda:
-8 323.33 USD (2 198 874 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (619.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
619.22 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
83.77%
Massimo carico di deposito:
1.78%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.67
Long Trade:
290 (69.21%)
Short Trade:
129 (30.79%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
4.51 USD
Profitto medio:
54.33 USD
Perdita media:
-36.03 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-396.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-396.23 USD (11)
Crescita mensile:
11.43%
Previsione annuale:
138.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
708.25 USD (16.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.48% (708.25 USD)
Per equità:
3.26% (74.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|210
|XAUUSD
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NQ100.R
|888
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NQ100.R
|429K
|XAUUSD
|67K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +204.50 USD
Worst Trade: -158 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +619.22 USD
Massima perdita consecutiva: -396.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
