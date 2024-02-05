SegnaliSezioni
Dwi Suwarjto

Satria Batang Hitam

Dwi Suwarjto
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 95%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
188 (44.86%)
Loss Trade:
231 (55.13%)
Best Trade:
204.50 USD
Worst Trade:
-157.80 USD
Profitto lordo:
10 213.26 USD (2 694 814 pips)
Perdita lorda:
-8 323.33 USD (2 198 874 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (619.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
619.22 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
83.77%
Massimo carico di deposito:
1.78%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.67
Long Trade:
290 (69.21%)
Short Trade:
129 (30.79%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
4.51 USD
Profitto medio:
54.33 USD
Perdita media:
-36.03 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-396.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-396.23 USD (11)
Crescita mensile:
11.43%
Previsione annuale:
138.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
708.25 USD (16.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.48% (708.25 USD)
Per equità:
3.26% (74.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NQ100.R 210
XAUUSD 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NQ100.R 888
XAUUSD 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NQ100.R 429K
XAUUSD 67K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +204.50 USD
Worst Trade: -158 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +619.22 USD
Massima perdita consecutiva: -396.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 più
pengen cepet kaya
Non ci sono recensioni
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 12:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2024.12.02 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.01 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.30 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.01 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.29 21:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.16 19:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.14 19:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.02.06 10:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.05 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.02.05 13:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.