Dwi Suwarjto

Satria Batang Hitam

Dwi Suwarjto
0 отзывов
Надежность
107 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 246%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
505
Прибыльных трейдов:
231 (45.74%)
Убыточных трейдов:
274 (54.26%)
Лучший трейд:
280.80 USD
Худший трейд:
-157.80 USD
Общая прибыль:
15 131.56 USD (3 324 362 pips)
Общий убыток:
-11 185.33 USD (2 551 173 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (619.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
780.94 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
68.45%
Макс. загрузка депозита:
1.78%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.57
Длинных трейдов:
347 (68.71%)
Коротких трейдов:
158 (31.29%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
7.81 USD
Средняя прибыль:
65.50 USD
Средний убыток:
-40.82 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-396.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-485.58 USD (6)
Прирост в месяц:
10.19%
Годовой прогноз:
123.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
708.25 USD (16.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.48% (708.25 USD)
По эквити:
3.26% (74.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 262
NQ100.R 243
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.3K
NQ100.R 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 118K
NQ100.R 655K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +280.80 USD
Худший трейд: -158 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +619.22 USD
Макс. убыток в серии: -396.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
pengen cepet kaya
Нет отзывов
2025.11.15 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 12:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2024.12.02 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.01 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.30 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.01 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.29 21:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.16 19:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.14 19:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.02.06 10:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.05 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.02.05 13:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.