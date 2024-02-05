- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
505
Прибыльных трейдов:
231 (45.74%)
Убыточных трейдов:
274 (54.26%)
Лучший трейд:
280.80 USD
Худший трейд:
-157.80 USD
Общая прибыль:
15 131.56 USD (3 324 362 pips)
Общий убыток:
-11 185.33 USD (2 551 173 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (619.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
780.94 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
68.45%
Макс. загрузка депозита:
1.78%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.57
Длинных трейдов:
347 (68.71%)
Коротких трейдов:
158 (31.29%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
7.81 USD
Средняя прибыль:
65.50 USD
Средний убыток:
-40.82 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-396.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-485.58 USD (6)
Прирост в месяц:
10.19%
Годовой прогноз:
123.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
708.25 USD (16.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.48% (708.25 USD)
По эквити:
3.26% (74.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|262
|NQ100.R
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.3K
|NQ100.R
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|118K
|NQ100.R
|655K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +280.80 USD
Худший трейд: -158 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +619.22 USD
Макс. убыток в серии: -396.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
