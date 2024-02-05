- Crescimento
Negociações:
506
Negociações com lucro:
231 (45.65%)
Negociações com perda:
275 (54.35%)
Melhor negociação:
280.80 USD
Pior negociação:
-157.80 USD
Lucro bruto:
15 131.56 USD (3 324 362 pips)
Perda bruta:
-11 285.83 USD (2 553 173 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (619.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
780.94 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
66.96%
Depósito máximo carregado:
1.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.43
Negociações longas:
348 (68.77%)
Negociações curtas:
158 (31.23%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
7.60 USD
Lucro médio:
65.50 USD
Perda média:
-41.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-396.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-485.58 USD (6)
Crescimento mensal:
10.00%
Previsão anual:
121.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
708.25 USD (16.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.48% (708.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.26% (74.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|263
|NQ100.R
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.1K
|NQ100.R
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|116K
|NQ100.R
|655K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +280.80 USD
Pior negociação: -158 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +619.22 USD
Máxima perda consecutiva: -396.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
