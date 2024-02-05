SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Satria Batang Hitam
Dwi Suwarjto

Satria Batang Hitam

Dwi Suwarjto
0 comentários
Confiabilidade
108 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 239%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
506
Negociações com lucro:
231 (45.65%)
Negociações com perda:
275 (54.35%)
Melhor negociação:
280.80 USD
Pior negociação:
-157.80 USD
Lucro bruto:
15 131.56 USD (3 324 362 pips)
Perda bruta:
-11 285.83 USD (2 553 173 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (619.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
780.94 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
66.96%
Depósito máximo carregado:
1.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.43
Negociações longas:
348 (68.77%)
Negociações curtas:
158 (31.23%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
7.60 USD
Lucro médio:
65.50 USD
Perda média:
-41.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-396.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-485.58 USD (6)
Crescimento mensal:
10.00%
Previsão anual:
121.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
708.25 USD (16.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.48% (708.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.26% (74.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 263
NQ100.R 243
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.1K
NQ100.R 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 116K
NQ100.R 655K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +280.80 USD
Pior negociação: -158 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +619.22 USD
Máxima perda consecutiva: -396.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
pengen cepet kaya
Sem comentários
2025.11.15 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 12:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2024.12.02 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.01 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.30 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.01 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.29 21:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.16 19:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.14 19:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.02.06 10:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.05 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.02.05 13:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
