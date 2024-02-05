- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
505
盈利交易:
231 (45.74%)
亏损交易:
274 (54.26%)
最好交易:
280.80 USD
最差交易:
-157.80 USD
毛利:
15 131.56 USD (3 324 362 pips)
毛利亏损:
-11 185.33 USD (2 551 173 pips)
最大连续赢利:
8 (619.22 USD)
最大连续盈利:
780.94 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
66.96%
最大入金加载:
1.78%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.57
长期交易:
347 (68.71%)
短期交易:
158 (31.29%)
利润因子:
1.35
预期回报:
7.81 USD
平均利润:
65.50 USD
平均损失:
-40.82 USD
最大连续失误:
11 (-396.23 USD)
最大连续亏损:
-485.58 USD (6)
每月增长:
8.38%
年度预测:
101.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
708.25 USD (16.33%)
相对跌幅:
结余:
13.48% (708.25 USD)
净值:
3.26% (74.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|262
|NQ100.R
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.3K
|NQ100.R
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|118K
|NQ100.R
|655K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +280.80 USD
最差交易: -158 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +619.22 USD
最大连续亏损: -396.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
pengen cepet kaya
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
246%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
107
0%
505
45%
67%
1.35
7.81
USD
USD
13%
1:200