Dwi Suwarjto

Satria Batang Hitam

Dwi Suwarjto
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 95%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
419
Bénéfice trades:
188 (44.86%)
Perte trades:
231 (55.13%)
Meilleure transaction:
204.50 USD
Pire transaction:
-157.80 USD
Bénéfice brut:
10 213.26 USD (2 694 814 pips)
Perte brute:
-8 323.33 USD (2 198 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (619.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
619.22 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
85.31%
Charge de dépôt maximale:
1.78%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.67
Longs trades:
290 (69.21%)
Courts trades:
129 (30.79%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
4.51 USD
Bénéfice moyen:
54.33 USD
Perte moyenne:
-36.03 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-396.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-396.23 USD (11)
Croissance mensuelle:
11.43%
Prévision annuelle:
138.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
708.25 USD (16.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.48% (708.25 USD)
Par fonds propres:
3.26% (74.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NQ100.R 210
XAUUSD 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NQ100.R 888
XAUUSD 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NQ100.R 429K
XAUUSD 67K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +204.50 USD
Pire transaction: -158 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +619.22 USD
Perte consécutive maximale: -396.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 plus...
pengen cepet kaya
Aucun avis
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 12:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2024.12.02 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.01 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.30 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.01 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.29 21:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.16 19:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.14 19:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.02.06 10:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.05 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.02.05 13:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
