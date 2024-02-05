SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Satria Batang Hitam
Dwi Suwarjto

Satria Batang Hitam

Dwi Suwarjto
0 comentarios
Fiabilidad
108 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 239%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
506
Transacciones Rentables:
231 (45.65%)
Transacciones Irrentables:
275 (54.35%)
Mejor transacción:
280.80 USD
Peor transacción:
-157.80 USD
Beneficio Bruto:
15 131.56 USD (3 324 362 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 285.83 USD (2 553 173 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (619.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
780.94 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
66.96%
Carga máxima del depósito:
1.78%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
5.43
Transacciones Largas:
348 (68.77%)
Transacciones Cortas:
158 (31.23%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
7.60 USD
Beneficio medio:
65.50 USD
Pérdidas medias:
-41.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-396.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-485.58 USD (6)
Crecimiento al mes:
10.00%
Pronóstico anual:
121.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
708.25 USD (16.33%)
Reducción relativa:
De balance:
13.48% (708.25 USD)
De fondos:
3.26% (74.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 263
NQ100.R 243
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.1K
NQ100.R 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 116K
NQ100.R 655K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +280.80 USD
Peor transacción: -158 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +619.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -396.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
pengen cepet kaya
No hay comentarios
2025.11.15 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 12:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2024.12.02 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.01 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.30 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.01 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.29 21:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.16 19:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.14 19:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.02.06 10:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.05 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.02.05 13:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
