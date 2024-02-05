- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
506
利益トレード:
231 (45.65%)
損失トレード:
275 (54.35%)
ベストトレード:
280.80 USD
最悪のトレード:
-157.80 USD
総利益:
15 131.56 USD (3 324 362 pips)
総損失:
-11 285.83 USD (2 553 173 pips)
最大連続の勝ち:
8 (619.22 USD)
最大連続利益:
780.94 USD (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
66.96%
最大入金額:
1.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.43
長いトレード:
348 (68.77%)
短いトレード:
158 (31.23%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
7.60 USD
平均利益:
65.50 USD
平均損失:
-41.04 USD
最大連続の負け:
11 (-396.23 USD)
最大連続損失:
-485.58 USD (6)
月間成長:
10.00%
年間予想:
121.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
708.25 USD (16.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.48% (708.25 USD)
エクイティによる:
3.26% (74.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|263
|NQ100.R
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.1K
|NQ100.R
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|116K
|NQ100.R
|655K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +280.80 USD
最悪のトレード: -158 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +619.22 USD
最大連続損失: -396.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
pengen cepet kaya
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
239%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
108
0%
506
45%
67%
1.34
7.60
USD
USD
13%
1:200