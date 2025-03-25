- Büyüme
İşlemler:
6 186
Kârla kapanan işlemler:
5 200 (84.06%)
Zararla kapanan işlemler:
986 (15.94%)
En iyi işlem:
4 871 745.85 USD
En kötü işlem:
-3 126.15 USD
Brüt kâr:
5 232 574.61 USD (19 521 400 pips)
Brüt zarar:
-67 428.49 USD (385 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
97 (574.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 154 774.30 USD (14)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
83.81%
Maks. mevduat yükü:
21.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
219.35
Alış işlemleri:
2 921 (47.22%)
Satış işlemleri:
3 265 (52.78%)
Kâr faktörü:
77.60
Beklenen getiri:
834.97 USD
Ortalama kâr:
1 006.26 USD
Ortalama zarar:
-68.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-13 726.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 726.59 USD (10)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23 547.65 USD (71.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.17% (23 547.65 USD)
Varlığa göre:
37.37% (15 163.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2589
|AUDNZD
|2050
|NZDCAD
|1547
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|5.2M
|NZDCAD
|56
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|68K
|AUDNZD
|19M
|NZDCAD
|7.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 871 745.85 USD
En kötü işlem: -3 126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +574.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 726.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICEMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I only received trading signals for 1 week. The platform showed that the account was connected to the signal, but no trading took place. Later, I could not get any information about the problem.
I subscribed to this signal a few days ago, and it only copies some signals from me. If I go into the history, you can see many more signs than those that came to me. Besides, the lot is different too, I can't find any explanation.
I just subscribed with WakaSmart since January 27, 2025, I deposit only $500, I use OctaFX Broker.
My experience with WakaSmart, there were several times he closed positions, WakaSmart's trading results were Profit, I lost. And the monthly fee is $60, I'm a little doubtful about the monthly trading profit, whether I can get a minimum of $60.
May i ask how come my initial open positions are only 0.01? My balance is 2.7k