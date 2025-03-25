SinyallerBölümler
Valeriia Mishchenko

WakaSmart

Valeriia Mishchenko
4 inceleme
399 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2018 -0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 186
Kârla kapanan işlemler:
5 200 (84.06%)
Zararla kapanan işlemler:
986 (15.94%)
En iyi işlem:
4 871 745.85 USD
En kötü işlem:
-3 126.15 USD
Brüt kâr:
5 232 574.61 USD (19 521 400 pips)
Brüt zarar:
-67 428.49 USD (385 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
97 (574.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 154 774.30 USD (14)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
83.81%
Maks. mevduat yükü:
21.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
219.35
Alış işlemleri:
2 921 (47.22%)
Satış işlemleri:
3 265 (52.78%)
Kâr faktörü:
77.60
Beklenen getiri:
834.97 USD
Ortalama kâr:
1 006.26 USD
Ortalama zarar:
-68.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-13 726.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 726.59 USD (10)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23 547.65 USD (71.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.17% (23 547.65 USD)
Varlığa göre:
37.37% (15 163.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 2589
AUDNZD 2050
NZDCAD 1547
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2.2K
AUDNZD 5.2M
NZDCAD 56
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 68K
AUDNZD 19M
NZDCAD 7.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 871 745.85 USD
En kötü işlem: -3 126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +574.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 726.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICEMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ortalama derecelendirme:
Giedrius DEGUTIS
35
Giedrius DEGUTIS 2025.03.25 08:40   

I only received trading signals for 1 week. The platform showed that the account was connected to the signal, but no trading took place. Later, I could not get any information about the problem.

José Blas
40
José Blas 2025.03.01 06:22 
 

I subscribed to this signal a few days ago, and it only copies some signals from me. If I go into the history, you can see many more signs than those that came to me. Besides, the lot is different too, I can't find any explanation.

Frengky Bunga
105
Frengky Bunga 2025.02.03 14:25 
 

I just subscribed with WakaSmart since January 27, 2025, I deposit only $500, I use OctaFX Broker.

My experience with WakaSmart, there were several times he closed positions, WakaSmart's trading results were Profit, I lost. And the monthly fee is $60, I'm a little doubtful about the monthly trading profit, whether I can get a minimum of $60.

Yong Tai Chee
216
Yong Tai Chee 2025.01.14 21:05 
 

May i ask how come my initial open positions are only 0.01? My balance is 2.7k

2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.12 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
