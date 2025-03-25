- Crescimento
Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
6 423
Negociações com lucro:
5 414 (84.29%)
Negociações com perda:
1 009 (15.71%)
Melhor negociação:
4 871 745.85 USD
Pior negociação:
-3 126.15 USD
Lucro bruto:
5 233 733.07 USD (19 534 319 pips)
Perda bruta:
-68 048.33 USD (396 496 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
97 (574.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 154 774.30 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
83.81%
Depósito máximo carregado:
21.52%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
219.37
Negociações longas:
3 037 (47.28%)
Negociações curtas:
3 386 (52.72%)
Fator de lucro:
76.91
Valor esperado:
804.25 USD
Lucro médio:
966.70 USD
Perda média:
-67.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-13 726.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 726.59 USD (10)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
23 547.65 USD (71.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.17% (23 547.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.37% (15 163.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2671
|AUDNZD
|2136
|NZDCAD
|1616
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|5.2M
|NZDCAD
|213
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|71K
|AUDNZD
|19M
|NZDCAD
|9.3K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICEMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
I only received trading signals for 1 week. The platform showed that the account was connected to the signal, but no trading took place. Later, I could not get any information about the problem.
I subscribed to this signal a few days ago, and it only copies some signals from me. If I go into the history, you can see many more signs than those that came to me. Besides, the lot is different too, I can't find any explanation.
I just subscribed with WakaSmart since January 27, 2025, I deposit only $500, I use OctaFX Broker.
My experience with WakaSmart, there were several times he closed positions, WakaSmart's trading results were Profit, I lost. And the monthly fee is $60, I'm a little doubtful about the monthly trading profit, whether I can get a minimum of $60.
May i ask how come my initial open positions are only 0.01? My balance is 2.7k