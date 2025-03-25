SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / WakaSmart
Valeriia Mishchenko

WakaSmart

Valeriia Mishchenko
4 comentários
Confiabilidade
411 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD por mês
crescimento desde 2018 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 423
Negociações com lucro:
5 414 (84.29%)
Negociações com perda:
1 009 (15.71%)
Melhor negociação:
4 871 745.85 USD
Pior negociação:
-3 126.15 USD
Lucro bruto:
5 233 733.07 USD (19 534 319 pips)
Perda bruta:
-68 048.33 USD (396 496 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
97 (574.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 154 774.30 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
83.81%
Depósito máximo carregado:
21.52%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
219.37
Negociações longas:
3 037 (47.28%)
Negociações curtas:
3 386 (52.72%)
Fator de lucro:
76.91
Valor esperado:
804.25 USD
Lucro médio:
966.70 USD
Perda média:
-67.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-13 726.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 726.59 USD (10)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
23 547.65 USD (71.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.17% (23 547.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.37% (15 163.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 2671
AUDNZD 2136
NZDCAD 1616
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 5.2M
NZDCAD 213
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 71K
AUDNZD 19M
NZDCAD 9.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 871 745.85 USD
Pior negociação: -3 126 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +574.57 USD
Máxima perda consecutiva: -13 726.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICEMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Classificação Média:
Giedrius DEGUTIS
35
Giedrius DEGUTIS 2025.03.25 08:40   

I only received trading signals for 1 week. The platform showed that the account was connected to the signal, but no trading took place. Later, I could not get any information about the problem.

José Blas
45
José Blas 2025.03.01 06:22 
 

I subscribed to this signal a few days ago, and it only copies some signals from me. If I go into the history, you can see many more signs than those that came to me. Besides, the lot is different too, I can't find any explanation.

Frengky Bunga
105
Frengky Bunga 2025.02.03 14:25 
 

I just subscribed with WakaSmart since January 27, 2025, I deposit only $500, I use OctaFX Broker.

My experience with WakaSmart, there were several times he closed positions, WakaSmart's trading results were Profit, I lost. And the monthly fee is $60, I'm a little doubtful about the monthly trading profit, whether I can get a minimum of $60.

Yong Tai Chee
226
Yong Tai Chee 2025.01.14 21:05 
 

May i ask how come my initial open positions are only 0.01? My balance is 2.7k

2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.12 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
WakaSmart
60 USD por mês
0%
0
0
USD
20K
USD
411
100%
6 423
84%
84%
76.91
804.25
USD
57%
1:300
