SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / WakaSmart
Valeriia Mishchenko

WakaSmart

Valeriia Mishchenko
4 comentarios
Fiabilidad
411 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD al mes
incremento desde 2018 0%
ICEMarkets-Server
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 423
Transacciones Rentables:
5 414 (84.29%)
Transacciones Irrentables:
1 009 (15.71%)
Mejor transacción:
4 871 745.85 USD
Peor transacción:
-3 126.15 USD
Beneficio Bruto:
5 233 733.07 USD (19 534 319 pips)
Pérdidas Brutas:
-68 048.33 USD (396 496 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
97 (574.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 154 774.30 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
83.81%
Carga máxima del depósito:
21.52%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
219.37
Transacciones Largas:
3 037 (47.28%)
Transacciones Cortas:
3 386 (52.72%)
Factor de Beneficio:
76.91
Beneficio Esperado:
804.25 USD
Beneficio medio:
966.70 USD
Pérdidas medias:
-67.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-13 726.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 726.59 USD (10)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.05%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
23 547.65 USD (71.45%)
Reducción relativa:
De balance:
57.17% (23 547.65 USD)
De fondos:
37.37% (15 163.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 2671
AUDNZD 2136
NZDCAD 1616
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 5.2M
NZDCAD 213
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 71K
AUDNZD 19M
NZDCAD 9.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 871 745.85 USD
Peor transacción: -3 126 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +574.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13 726.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICEMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Evaluación media:
Giedrius DEGUTIS
35
Giedrius DEGUTIS 2025.03.25 08:40   

I only received trading signals for 1 week. The platform showed that the account was connected to the signal, but no trading took place. Later, I could not get any information about the problem.

José Blas
45
José Blas 2025.03.01 06:22 
 

I subscribed to this signal a few days ago, and it only copies some signals from me. If I go into the history, you can see many more signs than those that came to me. Besides, the lot is different too, I can't find any explanation.

Frengky Bunga
105
Frengky Bunga 2025.02.03 14:25 
 

I just subscribed with WakaSmart since January 27, 2025, I deposit only $500, I use OctaFX Broker.

My experience with WakaSmart, there were several times he closed positions, WakaSmart's trading results were Profit, I lost. And the monthly fee is $60, I'm a little doubtful about the monthly trading profit, whether I can get a minimum of $60.

Yong Tai Chee
231
Yong Tai Chee 2025.01.14 21:05 
 

May i ask how come my initial open positions are only 0.01? My balance is 2.7k

2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.12 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
WakaSmart
60 USD al mes
0%
0
0
USD
20K
USD
411
100%
6 423
84%
84%
76.91
804.25
USD
57%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.