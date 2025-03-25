- Incremento
Total de Trades:
6 423
Transacciones Rentables:
5 414 (84.29%)
Transacciones Irrentables:
1 009 (15.71%)
Mejor transacción:
4 871 745.85 USD
Peor transacción:
-3 126.15 USD
Beneficio Bruto:
5 233 733.07 USD (19 534 319 pips)
Pérdidas Brutas:
-68 048.33 USD (396 496 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
97 (574.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 154 774.30 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
83.81%
Carga máxima del depósito:
21.52%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
219.37
Transacciones Largas:
3 037 (47.28%)
Transacciones Cortas:
3 386 (52.72%)
Factor de Beneficio:
76.91
Beneficio Esperado:
804.25 USD
Beneficio medio:
966.70 USD
Pérdidas medias:
-67.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-13 726.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 726.59 USD (10)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.05%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
23 547.65 USD (71.45%)
Reducción relativa:
De balance:
57.17% (23 547.65 USD)
De fondos:
37.37% (15 163.19 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2671
|AUDNZD
|2136
|NZDCAD
|1616
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|5.2M
|NZDCAD
|213
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|71K
|AUDNZD
|19M
|NZDCAD
|9.3K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +4 871 745.85 USD
Peor transacción: -3 126 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +574.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13 726.59 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICEMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
I only received trading signals for 1 week. The platform showed that the account was connected to the signal, but no trading took place. Later, I could not get any information about the problem.
I subscribed to this signal a few days ago, and it only copies some signals from me. If I go into the history, you can see many more signs than those that came to me. Besides, the lot is different too, I can't find any explanation.
I just subscribed with WakaSmart since January 27, 2025, I deposit only $500, I use OctaFX Broker.
My experience with WakaSmart, there were several times he closed positions, WakaSmart's trading results were Profit, I lost. And the monthly fee is $60, I'm a little doubtful about the monthly trading profit, whether I can get a minimum of $60.
May i ask how come my initial open positions are only 0.01? My balance is 2.7k