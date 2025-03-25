СигналыРазделы
Valeriia Mishchenko

WakaSmart

Valeriia Mishchenko
4 отзыва
Надежность
411 недель
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2018 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 423
Прибыльных трейдов:
5 414 (84.29%)
Убыточных трейдов:
1 009 (15.71%)
Лучший трейд:
4 871 745.85 USD
Худший трейд:
-3 126.15 USD
Общая прибыль:
5 233 733.07 USD (19 534 319 pips)
Общий убыток:
-68 048.33 USD (396 496 pips)
Макс. серия выигрышей:
97 (574.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 154 774.30 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
83.81%
Макс. загрузка депозита:
21.52%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
219.37
Длинных трейдов:
3 037 (47.28%)
Коротких трейдов:
3 386 (52.72%)
Профит фактор:
76.91
Мат. ожидание:
804.25 USD
Средняя прибыль:
966.70 USD
Средний убыток:
-67.44 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-13 726.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 726.59 USD (10)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23 547.65 USD (71.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.17% (23 547.65 USD)
По эквити:
37.37% (15 163.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 2671
AUDNZD 2136
NZDCAD 1616
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 5.2M
NZDCAD 213
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 71K
AUDNZD 19M
NZDCAD 9.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 871 745.85 USD
Худший трейд: -3 126 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +574.57 USD
Макс. убыток в серии: -13 726.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Средняя оценка:
Giedrius DEGUTIS
35
Giedrius DEGUTIS 2025.03.25 08:40   

I only received trading signals for 1 week. The platform showed that the account was connected to the signal, but no trading took place. Later, I could not get any information about the problem.

José Blas
45
José Blas 2025.03.01 06:22 
 

I subscribed to this signal a few days ago, and it only copies some signals from me. If I go into the history, you can see many more signs than those that came to me. Besides, the lot is different too, I can't find any explanation.

Frengky Bunga
105
Frengky Bunga 2025.02.03 14:25 
 

I just subscribed with WakaSmart since January 27, 2025, I deposit only $500, I use OctaFX Broker.

My experience with WakaSmart, there were several times he closed positions, WakaSmart's trading results were Profit, I lost. And the monthly fee is $60, I'm a little doubtful about the monthly trading profit, whether I can get a minimum of $60.

Yong Tai Chee
231
Yong Tai Chee 2025.01.14 21:05 
 

May i ask how come my initial open positions are only 0.01? My balance is 2.7k

2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.12 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WakaSmart
60 USD в месяц
0%
0
0
USD
20K
USD
411
100%
6 423
84%
84%
76.91
804.25
USD
57%
1:300
Копировать

