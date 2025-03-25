- Прирост
Всего трейдов:
6 423
Прибыльных трейдов:
5 414 (84.29%)
Убыточных трейдов:
1 009 (15.71%)
Лучший трейд:
4 871 745.85 USD
Худший трейд:
-3 126.15 USD
Общая прибыль:
5 233 733.07 USD (19 534 319 pips)
Общий убыток:
-68 048.33 USD (396 496 pips)
Макс. серия выигрышей:
97 (574.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 154 774.30 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
83.81%
Макс. загрузка депозита:
21.52%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
219.37
Длинных трейдов:
3 037 (47.28%)
Коротких трейдов:
3 386 (52.72%)
Профит фактор:
76.91
Мат. ожидание:
804.25 USD
Средняя прибыль:
966.70 USD
Средний убыток:
-67.44 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-13 726.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 726.59 USD (10)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23 547.65 USD (71.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.17% (23 547.65 USD)
По эквити:
37.37% (15 163.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2671
|AUDNZD
|2136
|NZDCAD
|1616
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|5.2M
|NZDCAD
|213
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|71K
|AUDNZD
|19M
|NZDCAD
|9.3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 871 745.85 USD
Худший трейд: -3 126 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +574.57 USD
Макс. убыток в серии: -13 726.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
I only received trading signals for 1 week. The platform showed that the account was connected to the signal, but no trading took place. Later, I could not get any information about the problem.
I subscribed to this signal a few days ago, and it only copies some signals from me. If I go into the history, you can see many more signs than those that came to me. Besides, the lot is different too, I can't find any explanation.
I just subscribed with WakaSmart since January 27, 2025, I deposit only $500, I use OctaFX Broker.
My experience with WakaSmart, there were several times he closed positions, WakaSmart's trading results were Profit, I lost. And the monthly fee is $60, I'm a little doubtful about the monthly trading profit, whether I can get a minimum of $60.
May i ask how come my initial open positions are only 0.01? My balance is 2.7k