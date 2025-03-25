- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
6 186
Bénéfice trades:
5 200 (84.06%)
Perte trades:
986 (15.94%)
Meilleure transaction:
4 871 745.85 USD
Pire transaction:
-3 126.15 USD
Bénéfice brut:
5 232 574.61 USD (19 521 400 pips)
Perte brute:
-67 428.49 USD (385 457 pips)
Gains consécutifs maximales:
97 (574.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 154 774.30 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
83.81%
Charge de dépôt maximale:
21.52%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
219.35
Longs trades:
2 921 (47.22%)
Courts trades:
3 265 (52.78%)
Facteur de profit:
77.60
Rendement attendu:
834.97 USD
Bénéfice moyen:
1 006.26 USD
Perte moyenne:
-68.39 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-13 726.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 726.59 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.02%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
23 547.65 USD (71.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.17% (23 547.65 USD)
Par fonds propres:
37.37% (15 163.19 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2589
|AUDNZD
|2050
|NZDCAD
|1547
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|5.2M
|NZDCAD
|56
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|68K
|AUDNZD
|19M
|NZDCAD
|7.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4 871 745.85 USD
Pire transaction: -3 126 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +574.57 USD
Perte consécutive maximale: -13 726.59 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICEMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
60 USD par mois
-0%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
399
100%
6 186
84%
84%
77.60
834.97
USD
USD
57%
1:300
I only received trading signals for 1 week. The platform showed that the account was connected to the signal, but no trading took place. Later, I could not get any information about the problem.
I subscribed to this signal a few days ago, and it only copies some signals from me. If I go into the history, you can see many more signs than those that came to me. Besides, the lot is different too, I can't find any explanation.
I just subscribed with WakaSmart since January 27, 2025, I deposit only $500, I use OctaFX Broker.
My experience with WakaSmart, there were several times he closed positions, WakaSmart's trading results were Profit, I lost. And the monthly fee is $60, I'm a little doubtful about the monthly trading profit, whether I can get a minimum of $60.
May i ask how come my initial open positions are only 0.01? My balance is 2.7k