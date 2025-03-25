SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WakaSmart
Valeriia Mishchenko

WakaSmart

Valeriia Mishchenko
4 avis
399 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2018 -0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 186
Bénéfice trades:
5 200 (84.06%)
Perte trades:
986 (15.94%)
Meilleure transaction:
4 871 745.85 USD
Pire transaction:
-3 126.15 USD
Bénéfice brut:
5 232 574.61 USD (19 521 400 pips)
Perte brute:
-67 428.49 USD (385 457 pips)
Gains consécutifs maximales:
97 (574.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 154 774.30 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
83.81%
Charge de dépôt maximale:
21.52%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
219.35
Longs trades:
2 921 (47.22%)
Courts trades:
3 265 (52.78%)
Facteur de profit:
77.60
Rendement attendu:
834.97 USD
Bénéfice moyen:
1 006.26 USD
Perte moyenne:
-68.39 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-13 726.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 726.59 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.02%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
23 547.65 USD (71.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.17% (23 547.65 USD)
Par fonds propres:
37.37% (15 163.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 2589
AUDNZD 2050
NZDCAD 1547
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2.2K
AUDNZD 5.2M
NZDCAD 56
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 68K
AUDNZD 19M
NZDCAD 7.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 871 745.85 USD
Pire transaction: -3 126 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +574.57 USD
Perte consécutive maximale: -13 726.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICEMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Note moyenne:
Giedrius DEGUTIS
35
Giedrius DEGUTIS 2025.03.25 08:40   

I only received trading signals for 1 week. The platform showed that the account was connected to the signal, but no trading took place. Later, I could not get any information about the problem.

José Blas
40
José Blas 2025.03.01 06:22 
 

I subscribed to this signal a few days ago, and it only copies some signals from me. If I go into the history, you can see many more signs than those that came to me. Besides, the lot is different too, I can't find any explanation.

Frengky Bunga
105
Frengky Bunga 2025.02.03 14:25 
 

I just subscribed with WakaSmart since January 27, 2025, I deposit only $500, I use OctaFX Broker.

My experience with WakaSmart, there were several times he closed positions, WakaSmart's trading results were Profit, I lost. And the monthly fee is $60, I'm a little doubtful about the monthly trading profit, whether I can get a minimum of $60.

Yong Tai Chee
216
Yong Tai Chee 2025.01.14 21:05 
 

May i ask how come my initial open positions are only 0.01? My balance is 2.7k

2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.12 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
