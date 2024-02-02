SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Bull Zone
Dimitrius Bueno Bady

Bull Zone


0 inceleme
Güvenilirlik
138 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 607%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 070
Kârla kapanan işlemler:
3 725 (73.47%)
Zararla kapanan işlemler:
1 345 (26.53%)
En iyi işlem:
803.58 USD
En kötü işlem:
-270.90 USD
Brüt kâr:
32 170.35 USD (438 945 pips)
Brüt zarar:
-15 593.46 USD (298 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (72.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
861.03 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
97.75%
Maks. mevduat yükü:
6.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.80
Alış işlemleri:
2 651 (52.29%)
Satış işlemleri:
2 419 (47.71%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
3.27 USD
Ortalama kâr:
8.64 USD
Ortalama zarar:
-11.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-171.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 048.81 USD (11)
Aylık büyüme:
0.83%
Yıllık tahmin:
10.59%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.82 USD
Maksimum:
2 124.99 USD (24.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.79% (2 124.99 USD)
Varlığa göre:
44.40% (5 464.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 3189
EURUSD 639
GBPUSD 357
USDCAD 348
EURGBP 196
NZDCAD 133
USDCHF 113
AUDNZD 26
NZDUSD 26
GBPAUD 23
EURCAD 9
AUDUSD 7
GBPCAD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 9.6K
EURUSD 3.3K
GBPUSD 2.2K
USDCAD 802
EURGBP 518
NZDCAD 483
USDCHF 50
AUDNZD -92
NZDUSD 191
GBPAUD -369
EURCAD 52
AUDUSD 56
GBPCAD -187
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 81K
EURUSD 39K
GBPUSD 5.1K
USDCAD 12K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 8.9K
USDCHF 2.5K
AUDNZD -2.3K
NZDUSD 2.3K
GBPAUD -5.6K
EURCAD 1.5K
AUDUSD -1.2K
GBPCAD -4.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +803.58 USD
En kötü işlem: -271 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +72.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -171.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.37 × 68
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 541
Tickmill-Live02
0.48 × 3920
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 40
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.53 × 2500
Tickmill-Live05
0.60 × 634
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.67 × 1873
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live18
0.69 × 202
Tickmill-Live10
0.72 × 106
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.78 × 54
ICMarketsSC-Live06
0.91 × 528
ICMarketsSC-Live03
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 983
81 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.16 00:10
No swaps are charged on the signal account
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.25 23:46
No swaps are charged on the signal account
2024.10.03 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.03 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.28 13:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.25 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 15:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 09:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bull Zone
Ayda 30 USD
607%
0
0
USD
19K
USD
138
99%
5 070
73%
98%
2.06
3.27
USD
44%
1:500
