İşlemler:
5 070
Kârla kapanan işlemler:
3 725 (73.47%)
Zararla kapanan işlemler:
1 345 (26.53%)
En iyi işlem:
803.58 USD
En kötü işlem:
-270.90 USD
Brüt kâr:
32 170.35 USD (438 945 pips)
Brüt zarar:
-15 593.46 USD (298 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (72.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
861.03 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
97.75%
Maks. mevduat yükü:
6.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.80
Alış işlemleri:
2 651 (52.29%)
Satış işlemleri:
2 419 (47.71%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
3.27 USD
Ortalama kâr:
8.64 USD
Ortalama zarar:
-11.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-171.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 048.81 USD (11)
Aylık büyüme:
0.83%
Yıllık tahmin:
10.59%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.82 USD
Maksimum:
2 124.99 USD (24.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.79% (2 124.99 USD)
Varlığa göre:
44.40% (5 464.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3189
|EURUSD
|639
|GBPUSD
|357
|USDCAD
|348
|EURGBP
|196
|NZDCAD
|133
|USDCHF
|113
|AUDNZD
|26
|NZDUSD
|26
|GBPAUD
|23
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPCAD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|9.6K
|EURUSD
|3.3K
|GBPUSD
|2.2K
|USDCAD
|802
|EURGBP
|518
|NZDCAD
|483
|USDCHF
|50
|AUDNZD
|-92
|NZDUSD
|191
|GBPAUD
|-369
|EURCAD
|52
|AUDUSD
|56
|GBPCAD
|-187
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|81K
|EURUSD
|39K
|GBPUSD
|5.1K
|USDCAD
|12K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|8.9K
|USDCHF
|2.5K
|AUDNZD
|-2.3K
|NZDUSD
|2.3K
|GBPAUD
|-5.6K
|EURCAD
|1.5K
|AUDUSD
|-1.2K
|GBPCAD
|-4.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +803.58 USD
En kötü işlem: -271 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +72.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -171.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 541
|
Tickmill-Live02
|0.48 × 3920
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 40
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.53 × 2500
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 634
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 1873
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live18
|0.69 × 202
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 106
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.78 × 54
|
ICMarketsSC-Live06
|0.91 × 528
|
ICMarketsSC-Live03
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 983
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
607%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
138
99%
5 070
73%
98%
2.06
3.27
USD
USD
44%
1:500