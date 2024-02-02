- 자본
- 축소
트레이드:
5 384
이익 거래:
3 952 (73.40%)
손실 거래:
1 432 (26.60%)
최고의 거래:
803.58 USD
최악의 거래:
-412.26 USD
총 수익:
36 207.02 USD (472 038 pips)
총 손실:
-17 941.22 USD (321 210 pips)
연속 최대 이익:
32 (72.91 USD)
연속 최대 이익:
861.03 USD (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
97.75%
최대 입금량:
6.50%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
8.60
롱(주식매수):
2 863 (53.18%)
숏(주식차입매도):
2 521 (46.82%)
수익 요인:
2.02
기대수익:
3.39 USD
평균 이익:
9.16 USD
평균 손실:
-12.53 USD
연속 최대 손실:
15 (-171.68 USD)
연속 최대 손실:
-2 048.81 USD (11)
월별 성장률:
6.22%
연간 예측:
75.45%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.82 USD
최대한의:
2 124.99 USD (24.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.79% (2 124.99 USD)
자본금별:
44.40% (5 464.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3459
|EURUSD
|668
|GBPUSD
|365
|USDCAD
|349
|EURGBP
|196
|NZDCAD
|139
|USDCHF
|113
|AUDNZD
|26
|NZDUSD
|26
|GBPAUD
|23
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPCAD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|11K
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|1.3K
|USDCAD
|819
|EURGBP
|518
|NZDCAD
|526
|USDCHF
|50
|AUDNZD
|-92
|NZDUSD
|191
|GBPAUD
|-369
|EURCAD
|52
|AUDUSD
|56
|GBPCAD
|-187
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|91K
|EURUSD
|46K
|GBPUSD
|-2.4K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|9.3K
|USDCHF
|2.5K
|AUDNZD
|-2.3K
|NZDUSD
|2.3K
|GBPAUD
|-5.6K
|EURCAD
|1.5K
|AUDUSD
|-1.2K
|GBPCAD
|-4.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +803.58 USD
최악의 거래: -412 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +72.91 USD
연속 최대 손실: -171.68 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 541
|
Tickmill-Live02
|0.48 × 3920
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 40
|
Tickmill-Live
|0.53 × 2500
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 634
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 1873
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live18
|0.69 × 202
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 106
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.78 × 54
|
ICMarketsSC-Live06
|0.91 × 528
|
ICMarketsSC-Live03
|0.93 × 15
리뷰 없음
