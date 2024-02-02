시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Bull Zone
Dimitrius Bueno Bady

Bull Zone

Dimitrius Bueno Bady
0 리뷰
안정성
153
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 669%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5 384
이익 거래:
3 952 (73.40%)
손실 거래:
1 432 (26.60%)
최고의 거래:
803.58 USD
최악의 거래:
-412.26 USD
총 수익:
36 207.02 USD (472 038 pips)
총 손실:
-17 941.22 USD (321 210 pips)
연속 최대 이익:
32 (72.91 USD)
연속 최대 이익:
861.03 USD (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
97.75%
최대 입금량:
6.50%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
8.60
롱(주식매수):
2 863 (53.18%)
숏(주식차입매도):
2 521 (46.82%)
수익 요인:
2.02
기대수익:
3.39 USD
평균 이익:
9.16 USD
평균 손실:
-12.53 USD
연속 최대 손실:
15 (-171.68 USD)
연속 최대 손실:
-2 048.81 USD (11)
월별 성장률:
6.22%
연간 예측:
75.45%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.82 USD
최대한의:
2 124.99 USD (24.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.79% (2 124.99 USD)
자본금별:
44.40% (5 464.62 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 3459
EURUSD 668
GBPUSD 365
USDCAD 349
EURGBP 196
NZDCAD 139
USDCHF 113
AUDNZD 26
NZDUSD 26
GBPAUD 23
EURCAD 9
AUDUSD 7
GBPCAD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 11K
EURUSD 4K
GBPUSD 1.3K
USDCAD 819
EURGBP 518
NZDCAD 526
USDCHF 50
AUDNZD -92
NZDUSD 191
GBPAUD -369
EURCAD 52
AUDUSD 56
GBPCAD -187
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 91K
EURUSD 46K
GBPUSD -2.4K
USDCAD 13K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 9.3K
USDCHF 2.5K
AUDNZD -2.3K
NZDUSD 2.3K
GBPAUD -5.6K
EURCAD 1.5K
AUDUSD -1.2K
GBPCAD -4.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +803.58 USD
최악의 거래: -412 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +72.91 USD
연속 최대 손실: -171.68 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.37 × 68
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 541
Tickmill-Live02
0.48 × 3920
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 40
Tickmill-Live
0.53 × 2500
Tickmill-Live05
0.60 × 634
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live07
0.67 × 1873
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live18
0.69 × 202
Tickmill-Live10
0.72 × 106
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.78 × 54
ICMarketsSC-Live06
0.91 × 528
ICMarketsSC-Live03
0.93 × 15
83 더...
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Bull Zone
월별 30 USD
669%
0
0
USD
21K
USD
153
99%
5 384
73%
98%
2.01
3.39
USD
44%
1:500
