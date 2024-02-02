SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Bull Zone
Dimitrius Bueno Bady

Bull Zone

Dimitrius Bueno Bady
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
152 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 661%
Tickmill-Live04
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 359
Gewinntrades:
3 934 (73.40%)
Verlusttrades:
1 425 (26.59%)
Bester Trade:
803.58 USD
Schlechtester Trade:
-412.26 USD
Bruttoprofit:
35 915.68 USD (469 303 pips)
Bruttoverlust:
-17 880.69 USD (320 545 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (72.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
861.03 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
97.75%
Max deposit load:
6.50%
Letzter Trade:
38 Minuten
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
8.49
Long-Positionen:
2 849 (53.16%)
Short-Positionen:
2 510 (46.84%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
3.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-171.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 048.81 USD (11)
Wachstum pro Monat :
6.37%
Jahresprognose:
77.33%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.82 USD
Maximaler:
2 124.99 USD (24.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.79% (2 124.99 USD)
Kapital:
44.40% (5 464.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 3437
EURUSD 668
GBPUSD 364
USDCAD 348
EURGBP 196
NZDCAD 138
USDCHF 113
AUDNZD 26
NZDUSD 26
GBPAUD 23
EURCAD 9
AUDUSD 7
GBPCAD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 11K
EURUSD 4K
GBPUSD 1.2K
USDCAD 802
EURGBP 518
NZDCAD 505
USDCHF 50
AUDNZD -92
NZDUSD 191
GBPAUD -369
EURCAD 52
AUDUSD 56
GBPCAD -187
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 90K
EURUSD 46K
GBPUSD -2.9K
USDCAD 12K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 9K
USDCHF 2.5K
AUDNZD -2.3K
NZDUSD 2.3K
GBPAUD -5.6K
EURCAD 1.5K
AUDUSD -1.2K
GBPCAD -4.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +803.58 USD
Schlechtester Trade: -412 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -171.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.37 × 68
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 541
Tickmill-Live02
0.48 × 3920
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 40
Tickmill-Live
0.53 × 2500
Tickmill-Live05
0.60 × 634
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live07
0.67 × 1873
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live18
0.69 × 202
Tickmill-Live10
0.72 × 106
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.78 × 54
ICMarketsSC-Live06
0.91 × 528
ICMarketsSC-Live03
0.93 × 15
noch 83 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.10.30 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.16 00:10
No swaps are charged on the signal account
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.25 23:46
No swaps are charged on the signal account
2024.10.03 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.03 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Bull Zone
30 USD pro Monat
661%
0
0
USD
21K
USD
152
99%
5 359
73%
98%
2.00
3.37
USD
44%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.