- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 344
盈利交易:
3 922 (73.39%)
亏损交易:
1 422 (26.61%)
最好交易:
803.58 USD
最差交易:
-412.26 USD
毛利:
35 789.78 USD (468 228 pips)
毛利亏损:
-17 867.34 USD (320 448 pips)
最大连续赢利:
32 (72.91 USD)
最大连续盈利:
861.03 USD (4)
夏普比率:
0.12
交易活动:
97.75%
最大入金加载:
6.50%
最近交易:
54 几分钟前
每周交易:
33
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.43
长期交易:
2 846 (53.26%)
短期交易:
2 498 (46.74%)
利润因子:
2.00
预期回报:
3.35 USD
平均利润:
9.13 USD
平均损失:
-12.56 USD
最大连续失误:
15 (-171.68 USD)
最大连续亏损:
-2 048.81 USD (11)
每月增长:
7.08%
年度预测:
86.21%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
4.82 USD
最大值:
2 124.99 USD (24.40%)
相对跌幅:
结余:
21.79% (2 124.99 USD)
净值:
44.40% (5 464.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3422
|EURUSD
|668
|GBPUSD
|364
|USDCAD
|348
|EURGBP
|196
|NZDCAD
|138
|USDCHF
|113
|AUDNZD
|26
|NZDUSD
|26
|GBPAUD
|23
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPCAD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|11K
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|1.2K
|USDCAD
|802
|EURGBP
|518
|NZDCAD
|505
|USDCHF
|50
|AUDNZD
|-92
|NZDUSD
|191
|GBPAUD
|-369
|EURCAD
|52
|AUDUSD
|56
|GBPCAD
|-187
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|89K
|EURUSD
|46K
|GBPUSD
|-2.9K
|USDCAD
|12K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|9K
|USDCHF
|2.5K
|AUDNZD
|-2.3K
|NZDUSD
|2.3K
|GBPAUD
|-5.6K
|EURCAD
|1.5K
|AUDUSD
|-1.2K
|GBPCAD
|-4.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +803.58 USD
最差交易: -412 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +72.91 USD
最大连续亏损: -171.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 541
|
Tickmill-Live02
|0.48 × 3920
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 40
|
Tickmill-Live
|0.53 × 2500
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 634
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 1873
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live18
|0.69 × 202
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 106
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.78 × 54
|
ICMarketsSC-Live06
|0.91 × 528
|
ICMarketsSC-Live03
|0.93 × 15
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
657%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
151
99%
5 344
73%
98%
2.00
3.35
USD
USD
44%
1:500