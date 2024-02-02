SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Bull Zone
Dimitrius Bueno Bady

Bull Zone

Dimitrius Bueno Bady
0 comentarios
Fiabilidad
151 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 659%
Tickmill-Live04
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 352
Transacciones Rentables:
3 929 (73.41%)
Transacciones Irrentables:
1 423 (26.59%)
Mejor transacción:
803.58 USD
Peor transacción:
-412.26 USD
Beneficio Bruto:
35 851.09 USD (468 713 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 870.20 USD (320 469 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (72.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
861.03 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
97.75%
Carga máxima del depósito:
6.50%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
8.46
Transacciones Largas:
2 849 (53.23%)
Transacciones Cortas:
2 503 (46.77%)
Factor de Beneficio:
2.01
Beneficio Esperado:
3.36 USD
Beneficio medio:
9.12 USD
Pérdidas medias:
-12.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-171.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 048.81 USD (11)
Crecimiento al mes:
6.76%
Pronóstico anual:
81.97%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.82 USD
Máxima:
2 124.99 USD (24.40%)
Reducción relativa:
De balance:
21.79% (2 124.99 USD)
De fondos:
44.40% (5 464.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 3430
EURUSD 668
GBPUSD 364
USDCAD 348
EURGBP 196
NZDCAD 138
USDCHF 113
AUDNZD 26
NZDUSD 26
GBPAUD 23
EURCAD 9
AUDUSD 7
GBPCAD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 11K
EURUSD 4K
GBPUSD 1.2K
USDCAD 802
EURGBP 518
NZDCAD 505
USDCHF 50
AUDNZD -92
NZDUSD 191
GBPAUD -369
EURCAD 52
AUDUSD 56
GBPCAD -187
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 89K
EURUSD 46K
GBPUSD -2.9K
USDCAD 12K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 9K
USDCHF 2.5K
AUDNZD -2.3K
NZDUSD 2.3K
GBPAUD -5.6K
EURCAD 1.5K
AUDUSD -1.2K
GBPCAD -4.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +803.58 USD
Peor transacción: -412 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +72.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -171.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.37 × 68
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 541
Tickmill-Live02
0.48 × 3920
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 40
Tickmill-Live
0.53 × 2500
Tickmill-Live05
0.60 × 634
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live07
0.67 × 1873
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live18
0.69 × 202
Tickmill-Live10
0.72 × 106
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.78 × 54
ICMarketsSC-Live06
0.91 × 528
ICMarketsSC-Live03
0.93 × 15
otros 83...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.10.30 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.16 00:10
No swaps are charged on the signal account
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.25 23:46
No swaps are charged on the signal account
2024.10.03 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.03 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Bull Zone
30 USD al mes
659%
0
0
USD
21K
USD
151
99%
5 352
73%
98%
2.00
3.36
USD
44%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.