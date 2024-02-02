- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 070
Profit Trade:
3 725 (73.47%)
Loss Trade:
1 345 (26.53%)
Best Trade:
803.58 USD
Worst Trade:
-270.90 USD
Profitto lordo:
32 170.35 USD (438 945 pips)
Perdita lorda:
-15 593.46 USD (298 214 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (72.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
861.03 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
97.75%
Massimo carico di deposito:
6.50%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.80
Long Trade:
2 651 (52.29%)
Short Trade:
2 419 (47.71%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
3.27 USD
Profitto medio:
8.64 USD
Perdita media:
-11.59 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-171.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 048.81 USD (11)
Crescita mensile:
1.55%
Previsione annuale:
20.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.82 USD
Massimale:
2 124.99 USD (24.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.79% (2 124.99 USD)
Per equità:
44.40% (5 464.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3189
|EURUSD
|639
|GBPUSD
|357
|USDCAD
|348
|EURGBP
|196
|NZDCAD
|133
|USDCHF
|113
|AUDNZD
|26
|NZDUSD
|26
|GBPAUD
|23
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPCAD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|9.6K
|EURUSD
|3.3K
|GBPUSD
|2.2K
|USDCAD
|802
|EURGBP
|518
|NZDCAD
|483
|USDCHF
|50
|AUDNZD
|-92
|NZDUSD
|191
|GBPAUD
|-369
|EURCAD
|52
|AUDUSD
|56
|GBPCAD
|-187
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|81K
|EURUSD
|39K
|GBPUSD
|5.1K
|USDCAD
|12K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|8.9K
|USDCHF
|2.5K
|AUDNZD
|-2.3K
|NZDUSD
|2.3K
|GBPAUD
|-5.6K
|EURCAD
|1.5K
|AUDUSD
|-1.2K
|GBPCAD
|-4.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +803.58 USD
Worst Trade: -271 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +72.91 USD
Massima perdita consecutiva: -171.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 541
|
Tickmill-Live02
|0.48 × 3920
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 40
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.53 × 2500
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 634
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 1873
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live18
|0.69 × 202
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 106
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.78 × 54
|
ICMarketsSC-Live06
|0.91 × 528
|
ICMarketsSC-Live03
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 983
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
607%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
138
99%
5 070
73%
98%
2.06
3.27
USD
USD
44%
1:500