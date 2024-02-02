SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Bull Zone
Dimitrius Bueno Bady

Bull Zone

Dimitrius Bueno Bady
0 recensioni
Affidabilità
138 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 607%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 070
Profit Trade:
3 725 (73.47%)
Loss Trade:
1 345 (26.53%)
Best Trade:
803.58 USD
Worst Trade:
-270.90 USD
Profitto lordo:
32 170.35 USD (438 945 pips)
Perdita lorda:
-15 593.46 USD (298 214 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (72.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
861.03 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
97.75%
Massimo carico di deposito:
6.50%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.80
Long Trade:
2 651 (52.29%)
Short Trade:
2 419 (47.71%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
3.27 USD
Profitto medio:
8.64 USD
Perdita media:
-11.59 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-171.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 048.81 USD (11)
Crescita mensile:
1.55%
Previsione annuale:
20.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.82 USD
Massimale:
2 124.99 USD (24.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.79% (2 124.99 USD)
Per equità:
44.40% (5 464.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 3189
EURUSD 639
GBPUSD 357
USDCAD 348
EURGBP 196
NZDCAD 133
USDCHF 113
AUDNZD 26
NZDUSD 26
GBPAUD 23
EURCAD 9
AUDUSD 7
GBPCAD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 9.6K
EURUSD 3.3K
GBPUSD 2.2K
USDCAD 802
EURGBP 518
NZDCAD 483
USDCHF 50
AUDNZD -92
NZDUSD 191
GBPAUD -369
EURCAD 52
AUDUSD 56
GBPCAD -187
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 81K
EURUSD 39K
GBPUSD 5.1K
USDCAD 12K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 8.9K
USDCHF 2.5K
AUDNZD -2.3K
NZDUSD 2.3K
GBPAUD -5.6K
EURCAD 1.5K
AUDUSD -1.2K
GBPCAD -4.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +803.58 USD
Worst Trade: -271 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +72.91 USD
Massima perdita consecutiva: -171.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.37 × 68
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 541
Tickmill-Live02
0.48 × 3920
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 40
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.53 × 2500
Tickmill-Live05
0.60 × 634
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.67 × 1873
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live18
0.69 × 202
Tickmill-Live10
0.72 × 106
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.78 × 54
ICMarketsSC-Live06
0.91 × 528
ICMarketsSC-Live03
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 983
81 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.16 00:10
No swaps are charged on the signal account
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.25 23:46
No swaps are charged on the signal account
2024.10.03 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.03 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.28 13:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.25 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 15:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 09:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bull Zone
30USD al mese
607%
0
0
USD
19K
USD
138
99%
5 070
73%
98%
2.06
3.27
USD
44%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.