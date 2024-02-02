シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Bull Zone
Dimitrius Bueno Bady

Bull Zone

Dimitrius Bueno Bady
レビュー0件
信頼性
151週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 659%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 352
利益トレード:
3 929 (73.41%)
損失トレード:
1 423 (26.59%)
ベストトレード:
803.58 USD
最悪のトレード:
-412.26 USD
総利益:
35 851.09 USD (468 713 pips)
総損失:
-17 870.20 USD (320 469 pips)
最大連続の勝ち:
32 (72.91 USD)
最大連続利益:
861.03 USD (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
97.75%
最大入金額:
6.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
8.46
長いトレード:
2 849 (53.23%)
短いトレード:
2 503 (46.77%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
3.36 USD
平均利益:
9.12 USD
平均損失:
-12.56 USD
最大連続の負け:
15 (-171.68 USD)
最大連続損失:
-2 048.81 USD (11)
月間成長:
6.10%
年間予想:
77.11%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.82 USD
最大の:
2 124.99 USD (24.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.79% (2 124.99 USD)
エクイティによる:
44.40% (5 464.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 3430
EURUSD 668
GBPUSD 364
USDCAD 348
EURGBP 196
NZDCAD 138
USDCHF 113
AUDNZD 26
NZDUSD 26
GBPAUD 23
EURCAD 9
AUDUSD 7
GBPCAD 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 11K
EURUSD 4K
GBPUSD 1.2K
USDCAD 802
EURGBP 518
NZDCAD 505
USDCHF 50
AUDNZD -92
NZDUSD 191
GBPAUD -369
EURCAD 52
AUDUSD 56
GBPCAD -187
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 89K
EURUSD 46K
GBPUSD -2.9K
USDCAD 12K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 9K
USDCHF 2.5K
AUDNZD -2.3K
NZDUSD 2.3K
GBPAUD -5.6K
EURCAD 1.5K
AUDUSD -1.2K
GBPCAD -4.2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +803.58 USD
最悪のトレード: -412 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +72.91 USD
最大連続損失: -171.68 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.37 × 68
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 541
Tickmill-Live02
0.48 × 3920
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 40
Tickmill-Live
0.53 × 2500
Tickmill-Live05
0.60 × 634
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live07
0.67 × 1873
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live18
0.69 × 202
Tickmill-Live10
0.72 × 106
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.78 × 54
ICMarketsSC-Live06
0.91 × 528
ICMarketsSC-Live03
0.93 × 15
83 より多く...
レビューなし
2025.10.30 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.16 00:10
No swaps are charged on the signal account
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.25 23:46
No swaps are charged on the signal account
2024.10.03 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.03 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください