- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5 352
利益トレード:
3 929 (73.41%)
損失トレード:
1 423 (26.59%)
ベストトレード:
803.58 USD
最悪のトレード:
-412.26 USD
総利益:
35 851.09 USD (468 713 pips)
総損失:
-17 870.20 USD (320 469 pips)
最大連続の勝ち:
32 (72.91 USD)
最大連続利益:
861.03 USD (4)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
97.75%
最大入金額:
6.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
8.46
長いトレード:
2 849 (53.23%)
短いトレード:
2 503 (46.77%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
3.36 USD
平均利益:
9.12 USD
平均損失:
-12.56 USD
最大連続の負け:
15 (-171.68 USD)
最大連続損失:
-2 048.81 USD (11)
月間成長:
6.10%
年間予想:
77.11%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.82 USD
最大の:
2 124.99 USD (24.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.79% (2 124.99 USD)
エクイティによる:
44.40% (5 464.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3430
|EURUSD
|668
|GBPUSD
|364
|USDCAD
|348
|EURGBP
|196
|NZDCAD
|138
|USDCHF
|113
|AUDNZD
|26
|NZDUSD
|26
|GBPAUD
|23
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPCAD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|11K
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|1.2K
|USDCAD
|802
|EURGBP
|518
|NZDCAD
|505
|USDCHF
|50
|AUDNZD
|-92
|NZDUSD
|191
|GBPAUD
|-369
|EURCAD
|52
|AUDUSD
|56
|GBPCAD
|-187
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|89K
|EURUSD
|46K
|GBPUSD
|-2.9K
|USDCAD
|12K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|9K
|USDCHF
|2.5K
|AUDNZD
|-2.3K
|NZDUSD
|2.3K
|GBPAUD
|-5.6K
|EURCAD
|1.5K
|AUDUSD
|-1.2K
|GBPCAD
|-4.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +803.58 USD
最悪のトレード: -412 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +72.91 USD
最大連続損失: -171.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 541
|
Tickmill-Live02
|0.48 × 3920
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 40
|
Tickmill-Live
|0.53 × 2500
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 634
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 1873
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live18
|0.69 × 202
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 106
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.78 × 54
|
ICMarketsSC-Live06
|0.91 × 528
|
ICMarketsSC-Live03
|0.93 × 15
83 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
659%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
151
99%
5 352
73%
98%
2.00
3.36
USD
USD
44%
1:500