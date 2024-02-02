- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5 352
Negociações com lucro:
3 929 (73.41%)
Negociações com perda:
1 423 (26.59%)
Melhor negociação:
803.58 USD
Pior negociação:
-412.26 USD
Lucro bruto:
35 851.09 USD (468 713 pips)
Perda bruta:
-17 870.20 USD (320 469 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (72.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
861.03 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
97.75%
Depósito máximo carregado:
6.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
8.46
Negociações longas:
2 849 (53.23%)
Negociações curtas:
2 503 (46.77%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
3.36 USD
Lucro médio:
9.12 USD
Perda média:
-12.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-171.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 048.81 USD (11)
Crescimento mensal:
6.53%
Previsão anual:
81.97%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.82 USD
Máximo:
2 124.99 USD (24.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.79% (2 124.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.40% (5 464.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3430
|EURUSD
|668
|GBPUSD
|364
|USDCAD
|348
|EURGBP
|196
|NZDCAD
|138
|USDCHF
|113
|AUDNZD
|26
|NZDUSD
|26
|GBPAUD
|23
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPCAD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|11K
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|1.2K
|USDCAD
|802
|EURGBP
|518
|NZDCAD
|505
|USDCHF
|50
|AUDNZD
|-92
|NZDUSD
|191
|GBPAUD
|-369
|EURCAD
|52
|AUDUSD
|56
|GBPCAD
|-187
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|89K
|EURUSD
|46K
|GBPUSD
|-2.9K
|USDCAD
|12K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|9K
|USDCHF
|2.5K
|AUDNZD
|-2.3K
|NZDUSD
|2.3K
|GBPAUD
|-5.6K
|EURCAD
|1.5K
|AUDUSD
|-1.2K
|GBPCAD
|-4.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +803.58 USD
Pior negociação: -412 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +72.91 USD
Máxima perda consecutiva: -171.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 541
|
Tickmill-Live02
|0.48 × 3920
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 40
|
Tickmill-Live
|0.53 × 2500
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 634
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 1873
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live18
|0.69 × 202
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 106
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.78 × 54
|
ICMarketsSC-Live06
|0.91 × 528
|
ICMarketsSC-Live03
|0.93 × 15
