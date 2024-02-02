SinaisSeções
Bull Zone
Dimitrius Bueno Bady

Bull Zone

Dimitrius Bueno Bady
0 comentários
Confiabilidade
151 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 659%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 352
Negociações com lucro:
3 929 (73.41%)
Negociações com perda:
1 423 (26.59%)
Melhor negociação:
803.58 USD
Pior negociação:
-412.26 USD
Lucro bruto:
35 851.09 USD (468 713 pips)
Perda bruta:
-17 870.20 USD (320 469 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (72.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
861.03 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
97.75%
Depósito máximo carregado:
6.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
8.46
Negociações longas:
2 849 (53.23%)
Negociações curtas:
2 503 (46.77%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
3.36 USD
Lucro médio:
9.12 USD
Perda média:
-12.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-171.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 048.81 USD (11)
Crescimento mensal:
6.53%
Previsão anual:
81.97%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.82 USD
Máximo:
2 124.99 USD (24.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.79% (2 124.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.40% (5 464.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 3430
EURUSD 668
GBPUSD 364
USDCAD 348
EURGBP 196
NZDCAD 138
USDCHF 113
AUDNZD 26
NZDUSD 26
GBPAUD 23
EURCAD 9
AUDUSD 7
GBPCAD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 11K
EURUSD 4K
GBPUSD 1.2K
USDCAD 802
EURGBP 518
NZDCAD 505
USDCHF 50
AUDNZD -92
NZDUSD 191
GBPAUD -369
EURCAD 52
AUDUSD 56
GBPCAD -187
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 89K
EURUSD 46K
GBPUSD -2.9K
USDCAD 12K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 9K
USDCHF 2.5K
AUDNZD -2.3K
NZDUSD 2.3K
GBPAUD -5.6K
EURCAD 1.5K
AUDUSD -1.2K
GBPCAD -4.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +803.58 USD
Pior negociação: -412 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +72.91 USD
Máxima perda consecutiva: -171.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Bull Zone
30 USD por mês
659%
0
0
USD
21K
USD
151
99%
5 352
73%
98%
2.00
3.36
USD
44%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.