Bull Zone
Dimitrius Bueno Bady

Bull Zone

Dimitrius Bueno Bady
0 avis
Fiabilité
138 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 607%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 069
Bénéfice trades:
3 724 (73.46%)
Perte trades:
1 345 (26.53%)
Meilleure transaction:
803.58 USD
Pire transaction:
-270.90 USD
Bénéfice brut:
32 166.94 USD (438 894 pips)
Perte brute:
-15 593.46 USD (298 214 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (72.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
861.03 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
97.75%
Charge de dépôt maximale:
6.50%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.80
Longs trades:
2 650 (52.28%)
Courts trades:
2 419 (47.72%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
3.27 USD
Bénéfice moyen:
8.64 USD
Perte moyenne:
-11.59 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-171.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 048.81 USD (11)
Croissance mensuelle:
1.70%
Prévision annuelle:
20.65%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.82 USD
Maximal:
2 124.99 USD (24.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.79% (2 124.99 USD)
Par fonds propres:
44.40% (5 464.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 3188
EURUSD 639
GBPUSD 357
USDCAD 348
EURGBP 196
NZDCAD 133
USDCHF 113
AUDNZD 26
NZDUSD 26
GBPAUD 23
EURCAD 9
AUDUSD 7
GBPCAD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 9.6K
EURUSD 3.3K
GBPUSD 2.2K
USDCAD 802
EURGBP 518
NZDCAD 483
USDCHF 50
AUDNZD -92
NZDUSD 191
GBPAUD -369
EURCAD 52
AUDUSD 56
GBPCAD -187
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 81K
EURUSD 39K
GBPUSD 5.1K
USDCAD 12K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 8.9K
USDCHF 2.5K
AUDNZD -2.3K
NZDUSD 2.3K
GBPAUD -5.6K
EURCAD 1.5K
AUDUSD -1.2K
GBPCAD -4.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +803.58 USD
Pire transaction: -271 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +72.91 USD
Perte consécutive maximale: -171.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.37 × 68
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 541
Tickmill-Live02
0.48 × 3920
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 40
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.53 × 2500
Tickmill-Live05
0.60 × 634
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.67 × 1873
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live18
0.69 × 202
Tickmill-Live10
0.72 × 106
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.78 × 54
ICMarketsSC-Live06
0.91 × 528
ICMarketsSC-Live03
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 983
81 plus...
Aucun avis
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.16 00:10
No swaps are charged on the signal account
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.25 23:46
No swaps are charged on the signal account
2024.10.03 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.03 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.28 13:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.09.25 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 15:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 09:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Bull Zone
30 USD par mois
607%
0
0
USD
19K
USD
138
99%
5 069
73%
98%
2.06
3.27
USD
44%
1:500
