- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5 340
Прибыльных трейдов:
3 919 (73.38%)
Убыточных трейдов:
1 421 (26.61%)
Лучший трейд:
803.58 USD
Худший трейд:
-412.26 USD
Общая прибыль:
35 747.08 USD (468 003 pips)
Общий убыток:
-17 865.54 USD (320 430 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (72.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
861.03 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
97.75%
Макс. загрузка депозита:
6.50%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.41
Длинных трейдов:
2 842 (53.22%)
Коротких трейдов:
2 498 (46.78%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
3.35 USD
Средняя прибыль:
9.12 USD
Средний убыток:
-12.57 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-171.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 048.81 USD (11)
Прирост в месяц:
6.91%
Годовой прогноз:
83.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.82 USD
Максимальная:
2 124.99 USD (24.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.79% (2 124.99 USD)
По эквити:
44.40% (5 464.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3418
|EURUSD
|668
|GBPUSD
|364
|USDCAD
|348
|EURGBP
|196
|NZDCAD
|138
|USDCHF
|113
|AUDNZD
|26
|NZDUSD
|26
|GBPAUD
|23
|EURCAD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPCAD
|4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|11K
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|1.2K
|USDCAD
|802
|EURGBP
|518
|NZDCAD
|505
|USDCHF
|50
|AUDNZD
|-92
|NZDUSD
|191
|GBPAUD
|-369
|EURCAD
|52
|AUDUSD
|56
|GBPCAD
|-187
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|89K
|EURUSD
|46K
|GBPUSD
|-2.9K
|USDCAD
|12K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|9K
|USDCHF
|2.5K
|AUDNZD
|-2.3K
|NZDUSD
|2.3K
|GBPAUD
|-5.6K
|EURCAD
|1.5K
|AUDUSD
|-1.2K
|GBPCAD
|-4.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +803.58 USD
Худший трейд: -412 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +72.91 USD
Макс. убыток в серии: -171.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 541
|
Tickmill-Live02
|0.48 × 3920
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.50 × 40
|
Tickmill-Live
|0.53 × 2500
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 634
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 1873
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live18
|0.69 × 202
|
Tickmill-Live10
|0.72 × 106
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.78 × 54
|
ICMarketsSC-Live06
|0.91 × 528
|
ICMarketsSC-Live03
|0.93 × 15
