СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Bull Zone
Dimitrius Bueno Bady

Bull Zone

Dimitrius Bueno Bady
0 отзывов
Надежность
151 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 655%
Tickmill-Live04
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 340
Прибыльных трейдов:
3 919 (73.38%)
Убыточных трейдов:
1 421 (26.61%)
Лучший трейд:
803.58 USD
Худший трейд:
-412.26 USD
Общая прибыль:
35 747.08 USD (468 003 pips)
Общий убыток:
-17 865.54 USD (320 430 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (72.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
861.03 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
97.75%
Макс. загрузка депозита:
6.50%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.41
Длинных трейдов:
2 842 (53.22%)
Коротких трейдов:
2 498 (46.78%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
3.35 USD
Средняя прибыль:
9.12 USD
Средний убыток:
-12.57 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-171.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 048.81 USD (11)
Прирост в месяц:
6.91%
Годовой прогноз:
83.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.82 USD
Максимальная:
2 124.99 USD (24.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.79% (2 124.99 USD)
По эквити:
44.40% (5 464.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 3418
EURUSD 668
GBPUSD 364
USDCAD 348
EURGBP 196
NZDCAD 138
USDCHF 113
AUDNZD 26
NZDUSD 26
GBPAUD 23
EURCAD 9
AUDUSD 7
GBPCAD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 11K
EURUSD 4K
GBPUSD 1.2K
USDCAD 802
EURGBP 518
NZDCAD 505
USDCHF 50
AUDNZD -92
NZDUSD 191
GBPAUD -369
EURCAD 52
AUDUSD 56
GBPCAD -187
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 89K
EURUSD 46K
GBPUSD -2.9K
USDCAD 12K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 9K
USDCHF 2.5K
AUDNZD -2.3K
NZDUSD 2.3K
GBPAUD -5.6K
EURCAD 1.5K
AUDUSD -1.2K
GBPCAD -4.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +803.58 USD
Худший трейд: -412 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +72.91 USD
Макс. убыток в серии: -171.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live04
0.37 × 68
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 541
Tickmill-Live02
0.48 × 3920
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 40
Tickmill-Live
0.53 × 2500
Tickmill-Live05
0.60 × 634
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live07
0.67 × 1873
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live18
0.69 × 202
Tickmill-Live10
0.72 × 106
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.78 × 54
ICMarketsSC-Live06
0.91 × 528
ICMarketsSC-Live03
0.93 × 15
еще 83...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.10.30 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.26 14:09
No swaps are charged
2024.11.16 00:10
No swaps are charged on the signal account
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.28 22:01
No swaps are charged
2024.10.25 23:46
No swaps are charged on the signal account
2024.10.03 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.03 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bull Zone
30 USD в месяц
655%
0
0
USD
21K
USD
151
99%
5 340
73%
98%
2.00
3.35
USD
44%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.