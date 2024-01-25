SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Pertamina PATEN
Suryato Wijaya

EA Pertamina PATEN

Suryato Wijaya
0 inceleme
88 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -9%
Tickmill-Live10
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
413
Kârla kapanan işlemler:
247 (59.80%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (40.19%)
En iyi işlem:
226.80 USD
En kötü işlem:
-576.40 USD
Brüt kâr:
8 392.77 USD (20 351 pips)
Brüt zarar:
-11 535.08 USD (20 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (741.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
741.06 USD (18)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
38.87%
Maks. mevduat yükü:
30.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
198 (47.94%)
Satış işlemleri:
215 (52.06%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-7.61 USD
Ortalama kâr:
33.98 USD
Ortalama zarar:
-69.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-3 539.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 539.23 USD (17)
Aylık büyüme:
7.52%
Yıllık tahmin:
91.25%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 817.40 USD
Maksimum:
7 047.60 USD (188.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.22% (7 047.60 USD)
Varlığa göre:
50.23% (2 862.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XTIUSD 410
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XTIUSD -3.1K
XAUUSD -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XTIUSD -166
XAUUSD -260
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +226.80 USD
En kötü işlem: -576 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +741.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 539.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.50 × 8
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.10 × 165
WealthyAccumulation-Live
1.16 × 187
ICMarketsSC-Live16
1.34 × 58
Alpari-Pro.ECN
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
Exness-Real3
1.50 × 6
RoboForex-ECN-3
1.50 × 8
ICMarketsSC-Live10
1.63 × 8
Exness-Real4
1.75 × 4
Tickmill-Live10
1.86 × 341
RoboForex-Pro-6
1.92 × 13
ICMarketsSC-Live05
1.97 × 269
78 daha fazla...
just EA Pertamina for OIL with broker TICKmill.


Slow but sure.

If you want fast rich, dont follow us. Because this strategy is focus for consistent income (passive income)


By S.W

İnceleme yok
2025.07.01 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 01:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 09:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.21% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 00:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.18 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
